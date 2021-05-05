السيتي وتشيلسي.. بروفة نهائي «الأبطال» ومفتاح «الثلاثية»

رضا سليم (دبي)

تترقب جماهير مانشستر سيتي مواجهة تشيلسي بعد غدٍ السبت في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وهي مباراة تتويج السيتي بالدرع قبل نهاية المسابقة بـ 3 جولات، والتي تعد بروفة لنهائي دوري أبطال أوروبا والطريق أمام "السماوي" لتحقيق "الثلاثية التاريخية" من بوابة "البلوز". ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي السبت في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهي المباراة التي يستعد السيتي للفوز بها في ليلة التتويج والتي تمثل بروفة قوية لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الجاري. وتحول تشيلسي إلى بوابة رئيسية للسيتي لتحقيق حلم "الثلاثية التاريخية" بعد الفوز بكأس الرابطة، فيما سيكون "البلوز" البوابة للتتويج بـ "البريميرليج" وهي البطولة الثانية هذا الموسم، قبل أن يلتقي الفريقان في نهائي "الشامبيونزليج" والتي يسعى "السماوي" للفوز بها للمرة الأولى في تاريخه. وضرب تشيلسي موعداً مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال، يقام على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية يوم 29 مايو الجاري، بعدما أطاح "الأزرق" بفريق ريال مدريد صاحب أكبر عدد من مرات التتويج في تاريخ البطولة. ويشارك تشيلسي في النهائي للمرة الثالثة بعدما توج مانشستر يونايتد باللقب بفوزه على "البلوز" بركلات الترجيح في نهائي 2008 الذي جرى بالعاصمة الروسية موسكو، فيما سبق له الفود بلقب 2012. وتعد المرة الثانية خلال ثلاثة مواسم التي يصعد فيها فريقان إنجليزيان إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث التقى توتنهام وليفربول في نهائي عام 2019. ويلتقي الجزائري رياض محرز والذي قاد السيتي إلى نهائي "الشامبيونزليج"، والمغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي، وجهاً لوجه في المشهد الختامي للمسابقة الأغلى على مستوى أوروبا، لتكون مواجهة عربية بين نجمين كبيرين.