رينارد: اللقب الثالث هدف «الأخضر» في كأس العرب





الرياض (د ب أ)

شدد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أهمية بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في ديسمبر القادم بقطر، بالنسبة للمنتخب «الأخضر»، لاسيما وأنها تقام في ظل اقتراب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 من نهايتها.

وأعرب رينارد عن سعادته بعودة البطولة العربية، مشيراً إلى أن توقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد منتخب السعودية في مشواره بتصفيات المونديال.

وعن الهدف الذي ينشده المنتخب السعودي من كأس العرب، أكد رينارد أنه سيلقي بكل ثقله في هذه البطولة من أجل الفوز باللقب الثالث بعد الفوز بلقبي 1998 و2002.

وكشف رينارد عن قوة مجموعة منتخب السعودية، التي تضم منتخب المغرب وكذلك الفائزين من مواجهتي الأردن مع جنوب السودان، وفلسطين مع جزر القمر، مبيناً أن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط في المجموعة بل في الأدوار التالية من المسابقة، نظراً لقوة وتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

يركز رينارد حالياً على إعداد المنتخب السعودي لمباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، التي تم اعتماد مبارياتها بطريقة التجمع خلال الفترة من 31 مايو الحالي حتى 15 يونيو 2021. وتستضيف العاصمة السعودية الرياض المباريات المتبقية من المجموعة، التي تضم إلى جانب السعودية منتخبات فلسطين واليمن وسنغافورة وأوزبكستان.

ويحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة قبل ثلاث جولات على النهاية، برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان.