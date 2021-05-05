بيدرو: الفوز بـ «الديربي» هدف العين

العين (الاتحاد)

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن فريقه يخوض مواجهة قوية أمام مستضيفه الجزيرة، وقال: الضغوط الأعلى ستكون على الجزيرة، لأنه ينافس على الفوز بلقب الدوري، وفي المقابل فإن هدف «الزعيم» هو الفوز، والعودة من أبوظبي بالنقاط الثلاث.

وحول أهمية المباراة الكبيرة بالنسبة للجزيرة أكثر من العين، قال: مواجهات «الديربي» تظل لقاء «ديربي»، والفوز مهم بالنسبة للطرفين، ولكن الواقع يؤكد أن المواجهة تعتبر مهمة جداً لفريق الجزيرة أكثر من العين لأنه يعرف أنَّ خسارته لنقاط المباراة يعزز من صعوبة موقفه في المنافسة على اللقب، قياساً بوضع منافسه المباشر بني ياس، الذي ينافس أيضاً على الفوز باللقب.

وأضاف: من المهم أن نأخذ ذلك في الاعتبار، وأن نلعب مباراة جيدة أمام منافس جيد، والذي يضم أفضل مهاجم وصانع أهداف في الدوري، والفريق يمتاز بنزعته الهجومية وإمكانياته الكبيرة، ولكن علينا في اللحظة التي نستحوذ فيها على الكرة أن نخترق خطوط دفاعاته.

واختتم بيدرو إيمانويل، حديثه قائلاً: ثقتي كبيرة بأن المواجهة ستكون جيدة، والفريق الذي يستحوذ على الكرة أكثر يتمكن من تحقيق هدفه والفوز بنتيجة المباراة، والمؤكد أننا نحترم طموحات الجزيرة المتصدر، ولكن علينا الفوز بنقاط المباراة لأنها «ديربي».

وشدد الياباني، تسوكاسا شيوتاني لاعب العين، على أن مواجهة فريقه أمام الجزيرة، تمثل تحدياً مهماً بالنسبة لهم، وقال: ندرك جيداً أننا مطالبون بمضاعفة الجهود، وإظهار روح القتال، من أجل تحقيق الفوز، والعودة بالنقاط الثلاث.

وأضاف: الكل يدرك أن المباراة أكثر أهمية بالنسبة للجزيرة، لأن الفوز بنتيجتها يعزز من حظوظه في حصد لقب البطولة، غير أننا نعمل على حصد النقاط الثلاث، والدافع للفريق المنافس أكبر، ولكننا سنظهر قوتنا الحقيقية، ونقاتل حتى نهاية المباراة.

وحول التغييرات التي طرأت على تشكيلة الفريق والاستعانة أخيراً بعدد من الشباب، قال: في بعض الأحيان الأمر يتطلب الاستعانة بالشباب لإكسابهم الخبرة المطلوبة ومنحهم الثقة، لأنهم يمثلون مستقبل النادي، وفي كرة القدم أحياناً تحتاج إلى تغيير بعض اللاعبين، وأحياناً أخرى تفتقد لجهود البعض نتيجة للإصابات، ولكن هذا ليس عذراً، كرة القدم لعبة جماعية، وكل من يرتدي الشعار مطالب بإظهار روح القتال، ومن وجهة نظري علينا أن نؤدي بشكل جيد، بغض النظر عمن يلعب تلك المباراة، ويجب على الجميع بذل 100% من الجهد منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة.

وقال: أتفهم جيداً وضع الجماهير حيال مباريات «الديربي»، والواقع يؤكد أن العين ناد كبير، وله تاريخ عريق، وعلينا أن نقاتل حتى نهاية الموسم.