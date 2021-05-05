العنبري يحذر من «مرتدات» عجمان

علي معالي (الشارقة)

عبّر عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة لكرة القدم، عن تفاؤله بالعناصر التي ظهرت بمستوى جيد مؤخراً، مؤكداً ثقته فيهم وأحقية من يجيد منهم في الحصول على فرصته، قال: أطالبهم بالاستمرار على النهج الحالي، وهذه رسالة لجميع اللاعبين بأن الاجتهاد والمثابرة تمنحك فرصة اللعب في التشكيل الأساسي للفريق، وعندما تجد الفرصة عليك التمسك بها.

وقال العنبري عن مباراة عجمان المقبلة في الجولة 25 من دوري الخليج العربي: أتمنى أن يواصل الفريق نتائجه الإيجابية محلياً لا سيما بعد تحقيقه الفوز على حتا بثلاثية في الجولة الماضية، وأن يدخل المباراة بتركيز عالٍ.

ووصف العنبري، منافسه عجمان بالفريق الصعب حتى وإن كان ينافس حالياً على الخروج من منطقة الهبوط، وهو ما يجعل المباراة غير سهلة، مستشهداً بنتائج عجمان مع الفرق الكبرى، وآخرها مواجهة الجزيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.

وقال: أتمنى أن يكون لدينا حضور جيد في اللقاء ونحقق الثلاث نقاط، وهذا يتطلب توخي الحذر من الهجمات المرتدة التي يجيدها فريق عجمان، وأن نلعب بتوازن طوال زمن المباراة.

وفيما يتعلق بارتفاع المعدل التهديفي للفريق في الفترة الماضية رغم غياب هدافه الرئيس ويلتون سواريز أوضح العنبري: في الفترة السابقة كنا نعاني عدم ثبات التشكيلة، إلا أن هذا الأمر انتهى مؤخراً، وأصبح هناك ثبات في التشكيل، تحديداً مع بداية الدور الثاني للدوري والبطولة الآسيوية، ما كان له الأثر الكبير في الانضباط الدفاعي، وزيادة الفعالية الهجومية للفريق.