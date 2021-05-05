«دورينا» يستطلع «البطل» غداً

منير رحومة (دبي)

تترقب جماهير دوري الخليج العربي، الجولة قبل الأخيرة التي تقام غداً، بتشويق كبير وإثارة عالية، وذلك بعد أن انحصر سباق المنافسة على اللقب بين الجزيرة المتصدر «51 نقطة»، وبني ياس الوصيف «50 نقطة».

ويستطلع الشارع الرياضي هلال بطل «النسخة 46» للدوري، من منطلق أن صاحب المركز الأول، يملك فرصتين لحسم الدرع مبكراً، الأمر الذي يزيد من درجة الحماس، ويشدّ أنظار المتابعين إلى ملعب محمد بن زايد، الذي يحتضن مباراة الجزيرة والعين، وإلى منطقة الظفرة لترقب نتيجة مباراة الظفرة وبني ياس.

وفي حال فوز الجزيرة وتعادل بني ياس، أو فوز الجزيرة، وخسارة بني ياس، يُحسم اللقب رسمياً لمصلحة «فخر أبوظبي»، وينهي صراع التتويج مسبقاً، حتى لو خسر المتصدر في الجولة الأخيرة، حيث يستفيد الجزيرة من المادة 15 من لائحة المسابقة، والتي تنص على أنه في حالة تساوي ناديين أو أكثر بنفس عدد النقاط، يتم تحديد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي بالمواجهات المباشرة بين الفريقين».

وفاز الجزيرة على بني ياس في مباراة الذهاب 3-1، بينما تعادل الفريقان في الإياب 3-3.

أما في حال تعادل الجزيرة أو خسارته أمام العين يتم تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة، ونفس الأمر في حال فوز بني ياس على الظفرة، يؤجل التنافس على اللقب إلى «الجولة 25»، وبعد تعثر كل من الجزيرة أمام عجمان وبني ياس أمام شباب الأهلي، ارتفعت حدة الصراع على الصدارة، حيث ينتظر أن يسعى كل منهما للتعويض في مباريات الجولة المقبلة، رغم صعوبة المهمة، وخوض مواجهتين قويتين، الأولى «ديربي أبوظبي» بين الجزيرة والعين، والذي يحفل بالإثارة والندية، والثانية قمة حماسية بين الظفرة وبني ياس.

وفي حال تساوي ناديين أو أكثر في عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي على التوالي:

1 - النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

2 - النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط

3 - النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

4 - النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

5 - النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المسابقة كافة.

6 - النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المسابقة كافة.

7 - النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المسابقة المقامة خارج الأرض

8 - النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في مباريات المسابقة كافة، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني، بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء، «نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة»، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

9 - القرعة.