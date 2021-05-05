قويض: الضغط الواقع على بني ياس يمنحنا ميزة إضافية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتبر السوري محمد قويض مدرب الظفرة، أن عدم وجود ضغوط على فريقه بعكس منافسه بني ياس المنافس على الصدارة، يمثل ميزة إيجابية لـ«الفارس» في مواجهة الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي، مؤكداً أن الظفرة ورغم ارتفاع عدد الغيابات في صفوفه إلى 8 لاعبين، يبحث عن نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وقال: نعرف جيداً القوة الهجومية لبني ياس، وندرك مدى خطورته عندما يحصل على المساحات، وهو ما لن يجده في لقاء الجمعة، لدينا نقص كبير، لكن أيضاً هناك وجوه شابة وجديدة ستجد فرصتها، ونأمل أن يحافظ الفريق على ذات المستوى الذي قدمه أمام النصر بالجولة الماضية، وأن يحقق ما نريده في هذه المواجهة الصعبة.

وأضاف: صحيح أننا نفكر في الموسم الجديد من خلال الوقوف على جميع المستويات لتحديد من يبقى ومن يغادر، لكننا في الوقت نفسه سنلعب بطريقة متوازنة، ونتوقع أن تكون الندية حاضرة بين الطرفين، ونأمل أن نحقق ما نريده في هذه المباراة، وأن نحسن وضعنا في جدول الترتيب.

من جانبه الهولندي مايكل روشفيل لاعب الظفرة: نسعى لظهور مميز في خواتيم الموسم لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، الظفرة عانى هذا الموسم من الغيابات والإصابات، لكنه قاتل وأدى مباريات قوية، ونتمنى أن يظهر الفريق في أفضل حالاته من خلال اللقاء.