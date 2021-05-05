«نادال 77» يقهر ألكاراس في يوم ميلاده

باريس (أ ف ب)

بدأ الإسباني رافايل نادال رهانه للفوز بلقب سادس في دورة مدريد، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة، الأربعاء بفوز سهل على مواطنه الشاب كارلوس ألكاراس 6-1 و6-2، وتأهل إلى الدور الثالث.

ولم يقدّم نادال المصنف أول في الدورة أي هدية إلى ألكاراس في يوم ميلاده الثامن عشر، في مباراته الأولى في العاصمة المدريدية وبعدما تقدم للمركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في الأسبوع الماضي، بعد فوزه بنهائي دورة برشلونة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ورغم الفارق الشاسع بينهما، حارب المصنف 120 عالمياً ببسالة ونجح في كسر إرسال نادال في الشوط الثاني، لكنه سقط أمام أحد أساطير كرة المضرب في مباراة استمرت 77 دقيقة. قال "الماتادور" بعد فوزه: شاهدت مرات عدة دورة مدريد والعديد من اللاعبين الكبار ومباريات كبيرة، في كل مرة كنت آتي إلى هنا، لم يكن لديّ سوى رغبة واحدة، هي أن أمسك بمضرب واقفز في الملعب.

هو حلم تحول إلى حقيقة. وضرب نادال موعداً في الدور التالي مع الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الإيطالي يانيك سينر 7-6 (7-5) و6-2. ويسعى ملك الملاعب الترابية لزيادة غلته من الأرقام القياسية في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث فاز باللقب 13 مرة، علماً أن الفوز المنتظر سيجعله يتخطى السويسري روجيه فيدرر الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات جراند سلام مع 20 لقباً لكل منهما.