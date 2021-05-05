كايزر: الجزيرة والعين «موقعة ثقيلة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مباراة فريقه أمام العين، بالصعبة والحساسة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: يبقى العين قوياً وكبيراً، بغض النظر عن ترتيبه في جدول دوري الخليج العربي، لذلك تنتظرنا مواجهة من «العيار الثقيل»، ويكفي القول إن مواجهة الدور الأول كانت غاية في الصعوبة، وتعادلنا فيها، بعد تقدم العين بهدفين.

وأضاف: بكل تأكيد دوافع الفريقين مختلفة، لكننا عازمون على القتال، وعدم التفريط في أي نقطة، لمواصلة المشاور حتى النهاية، لاسيما أن المتبقي وقت قليل للغاية.

وقال: نعم فقدنا نقطتين مهمتين أمام عجمان، وهذا شيء محزن، لكن ما أسعدني هو ردة فعل اللاعبين، بعد المباراة التي أكدت أنهم عازمون على التعويض.

ورفض كايزر الحدث عن التحكيم، وقال: أفضل التركيز على تجهيز فريقي، وعدم الانخراط للحديث عن الحكام.