إيسايلا: الضغوط على «أهل القمة» كبيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إن الوضع على القمة لم يتغير، قبل مواجهة شباب الأهلي، بعد تعادل الجزيرة وبني ياس، مشيراً إلى أن الضغط على الفريقين كبير، ونحن نسعى لتجاوزه في هذه المرحلة الحساسة.

ورفض مدرب «السماوي» التقليل من التعادل أمام شباب الأهلي، مؤكداً أن بني ياس تعادل مع الفريق الذي فاز على بطل آسيا، ولا يمكن التقليل منه على الإطلاق.

وأكد إيسايلا أن الظفرة فريق قوي، ويجيد اللعب على ملعبه، لذلك يجب علينا الحذر واللعب بإيجابية، وعدم تصعيب المهمة على أنفسنا، من أجل التمسك والقتال على الأمل الموجود في اللقب.