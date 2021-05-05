إيمري: أرسنال الأوفر حظاً لحصد بطاقة «النهائي الأوروبي»

برلين (د ب أ)

قال أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني، إن أرسنال الإنجليزي هو المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى المباراة النهائية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك حينما يواجه فريقه في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة الذي سوف يقام في العاصمة البريطانية لندن غداً الخميس.

ونجح إيمري في الفوز 2/ 1 لفريقه في مباراة الذهاب أمام فريق أرسنال الذي سبق له تدريبه. وسجل لفياريال كل من مانو تريجريوس وراؤول ألبيول في مباراة الذهاب، فيما عانى «المدفعجية» من النقص العددي مع طرد لاعب الوسط داني سيبايوس. لكن ضربة جزاء مثيرة للجدل احتسبت لأرسنال بعد عرقلة تعرض لها بوكايو ساكا وسجلها نيكولاس بيبي، أبقت على آمال الفريق في التأهل من خلال مباراة العودة.

وتمكن فياريال من التأهل خلال 15 مباراة من أصل 16 مباراة ذهاب وإياب، وحقق الفوز في مباريات الذهاب في البطولات الأوروبية. ولكن الاستثناء الوحيد كان في مواجهة فريق إنجليزي في نفس المرحلة بالبطولة ذاتها، حينما لعب فياريال أمام ليفربول في عام 2016، فيما يشعر إيمري بأن أرسنال هو الفريق الأوفر حظا للتأهل.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل المباراة اليوم الأربعاء: نتيجة المباراة الأولى لن تغير من رأيي المبدئي بشأن تلك المنافسة، وأضاف: «أرسنال كان مرشحاً ولا يزال، الفارق في نتيجة مباراة الذهاب ليس كبيراً لصنع الفارق. وتابع إيمري: يجب علينا أن نحاول المنافسة مع تلك النوعية من الفرق، وأوضح: حينما أقوم بتحليل منافسينا، أول ما أفعله هو أن أدرسهم بشكل جيد وأحاول التحضير للعب أمامهم في أفضل أحوالهم. وواصل: أرسنال قوي من ناحية بيان الفريق ويمكنه الاستحواذ والتمركز بشكل جيد، لاعبوه لديهم السرعة والموهبة.

وقال: سنرى بيير إيمريك أوباميانج، لذلك فنحن سنواجه أفضل فريق لأرسنال، سواء بشكل جماعي أو فردي. وسجل جيرارد مورينو هداف فياريال، وصنع أهدافاً في كل المباريات السبع التي شارك فيها مع الفريق في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف، وصنع ثلاثة أهداف لزملائه.

وبينما يشعر إيمري بأن فريقه هو الطرف الأقل حظاً، فإنه حرص على إبراز أهمية إنجاز فياريال. وقال إيمري: إنها لحظة رائعة بالنسبة لنا، وأضاف: لقد قضينا هذا العام ونحن نحاول البناء على ثقتنا ونتائجنا وأهدافنا، وفي الدوري الأوروبي كان لدينا مسيرة جيدة حتى الآن.

وتابع إيمري: سنلعب المباراة بنفس الطريقة التي لعبنا بها في مباراة الذهاب. واختتم: سنبني على أدائنا في الـ90 دقيقة الماضية، نحن متقدمون 2/ 1، لكن ذلك لن يغير أي شيء سنحاول أن نكون جاهزين لأي شيء ينتظرنا.