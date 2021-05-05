البياوي: الفجيرة يقاتل من أجل البقاء

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، أن اللاعبين عاقدو العزم، للحصول على النقاط الثلاث، بدءاً من مواجهة الجمعة المقبل، أمام خورفكان في «ديربي الساحل الشرقي»، ضمن «الجولة 25».

وأشار إلى أن مصير «الذئاب» في البقاء ما يزال بيد اللاعبين، وهناك إصرار على الفوز خلال الجولات الثلاث المتبقية من عمر الدوري، ونأخذ كل مباراة على حدة، ولا مجال لأي نزيف.

وأشار إلى أن اللاعبين يدخلون لقاء خورفكان من دون حسابات مسبقة، ونقاتل في المباراة من أجل الفوز، ومن بعدها لكل «حادث حديث»، سواء خلال عجمان أو الوحدة.