مهدي علي: استعادة «الثالث» شعار شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

شدد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، على أن فريقه يسعى من خلال مباراة مع الوصل، يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، إلى تعويض «عثرة» التعادل مع بني ياس في الجولة الماضية، وسيبذل كل ما يملك من أجل استعادة المركز الثالث، في جدول الترتيب.

وأضاف أن «الفرسان» يفقد جهود عبد العزيز هيكل بسبب الإيقاف، وكارتابيا وسالمين للإصابة، إضافة إلى بعض اللاعبين الذين لا يزالون في مرحلة التأهيل.

وأوضح أيضاً أنه سيدفع باللاعبين الأكثر جاهزية، وأنه لن يجازف بإشراك أي لاعب مصاب أو مرهق، بسبب ضغط المباريات وما نجم عنه من تعب وإصابات، الأمر الذي أجبر الجهاز الفني على تغيير بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن البدلاء أدوا بصورة طيبة خلال مباراتي الهلال السعودي وبني ياس.

وقال مهدي علي: تبقت مباراتان قبل نهاية دوري الخليج العربي، ونطمح إلى تقديم مستوى متميز، وتحقيق نتائج جيدة لننهي الموسم بشكل طيب.

أما فيما يتعلق بمواجهة الوصل فقال مدرب شباب الأهلي، إنها مباراة مثل كل المباريات، حيث يسعى فريقه من خلالها لتعويض وضعه وتقديم أداء جيد، وأن يخرج من دون إصابات جديدة.