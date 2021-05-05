الرمادي: الأمتار الأخيرة تحتاج إلى كل نقطة

رضا سليم (دبي)

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن مواجهة الشارقة مهمة للغاية في سباق الأمتار الأخيرة من مسابقة دوري الخليج العربي، خصوصاً أن «البرتقالي» يحتاج إلى كل نقطة من أجل البقاء في الدوري، وقال: نأمل أن تكون في جاهزية عالية، ونستطيع الحفاظ على المستوى الذي قدمناه أمام الجزيرة، خاصة أن الفارق بين المباراتين 3 أيام فقط وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على اللاعبين، ولكن لدينا ثقة في الجميع في أن يظهروا بنفس قوة الأداء أمام الجزيرة.

وقال محمد الشحي لاعب الفريق: ندخل مواجهة «الملك الشرقاوي» بمعنويات عالية بعد العرض المتميز والنتيجة الإيجابية أمام الجزيرة، ولكن المواجهة صعبة للغاية أمام فريق يملك كل المقومات، خاصة أنه تصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا، ونحتاج إلى النقاط الثلاث أكثر من المنافس، ونأمل أن نخرج من المباراة بالشكل الذي يرضينا ويرضي جماهيرنا.