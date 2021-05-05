برشلونة يرفض رفع الراية البيضاء

برلين (د ب أ)

يعتزم نادي برشلونة التقدم باستئناف أمام المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية، بعد تأييد إيقاف مدربه الهولندي رونالد كومان، خلال لقاء الفريق الكتالوني مع ضيفه أتلتيكو مدريد يوم السبت القادم ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. وعُوقب كومان بالإيقاف لمباراتين بعد أن حصل على بطاقة حمراء، بسبب تعليقات من المفترض أنه أدلى بها للحكم الرابع خلال خسارة فريقه المفاجئة 1/ 2 أمام ضيفه غرناطة، يوم الخميس الماضي ببطولة الدوري. وغاب كومان «58 عاماً» عن فوز برشلونة 3/ 2 على مضيفه فالنسيا يوم الأحد الماضي في المرحلة الماضية للمسابقة، حيث تولى ألفريد شرودر، مساعد المدرب، قيادة الفريق الذي يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو (المتصدر). كان برشلونة يأمل في عودة كومان خلال تلك المواجهة المرتقبة التي تجرى على ملعب كامب نو، لكنه أُعلن اليوم الأربعاء أن الاستئناف الذي تقدم به قوبل بالرفض. رغم ذلك، سينقل العملاق الإسباني قضيته الآن إلى المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية، حيث طلب تعليقاً مؤقتاً للإيقاف، مما سيسمح لكومان بالتواجد على خط التماس ضد أتلتيكو. يذكر أن برشلونة يتأخر بفارق المواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم. يذكر أن برشلونة بعد مواجهته مع أتلتيكو سوف يلتقي مع ليفانتي وإيبار خارج ملعبه، وكذلك سلتا فيجو على ملعبه.