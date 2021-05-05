دياز: «النهاية السعيدة» طموح النصر

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر رغبة فريقه الجادة في تخطي في المواجهة المرتقبة ضمن «الجولة 25» أمام مضيفه الوحدة، مساء الجمعة المقبل، على ملعب شباب الأهلي بالعوير، وقال: سعداء بالفوز على الظفرة 3-2 في الجولة الماضية والذي أعقب فترة توقف الدوري الطويلة، وأسهم بشكل فعال في رفع معنويات الفريق استعداداً لآخر مباراتين في الدوري أمام الوحدة وشباب الأهلي على التوالي، أملاً في الخروج بنتيجة إيجابية.

ولفت دياز إلى اكتمال صفوف «العميد»، في ظل جاهزية الثنائي ريان مينديز ومهدي عبيد الغائبين عن مباراة الجولة الماضية، وأضاف تعليقاً على وصول «الأزرق» لـ 45 نقطة في الدوري للمرة الأولى منذ عقد كامل، بقوله: سعداء بالوصول إلى هذا الرقم، ونعمل بشكل متجانس على مستوى الجهازين الفني والإداري لتقوية الفريق في بعض المراكز التي يعاني فيها من النقص، وفريقنا يتطور للأفضل ليصبح أحد المنافسين بشكل أقوى في البطولات المحلية.

وعلق مدرب النصر على مشاركة السوري عمر خريبين الذي سبق له اللعب تحت قيادة دياز في فريقي الهلال السعودي وبيراميدز المصري على التوالي، قائلاً: خريبين لاعب جيد وقناص من العيار الثقيل ويستغل الفرص بشكل جيد، ولكننا جهزنا لمواجهة الوحدة بشكل قوي، ورغبتنا كبيرة في إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.