سوسكاير: «يوروبا ليج» إصلاح قصير المدى!

برلين (د ب أ)

يعتقد النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن احتجاجات الجماهير ضد مالكي النادي ذهبت «أبعد مما ينبغي»، بعدما أدت لتأجيل مباراة الفريق مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

كان يونايتد أحد الأندية الإنجليزية التي شاركت في مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، الذي انهار سريعاً، وهو ما أشعل من جديد غضباً عارماً لدى جماهير الفريق ضد مالكي النادي، ليقتحموا ملعب «أولد ترافورد»، قبل لقاء الفريق مع ضيفه ليفربول.

ولطالما كانت عائلة جليزر، التي امتلكت النادي من خلال صفقة استحواذ عام 2005 ، لا تحظى بشعبية كبيرة، لكنها تعرضت لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة.

واجتاح المشجعون المحتجون أرض الملعب يوم الأحد، واشتبكت أقلية منهم مع ضباط الشرطة خارج الملعب.

ويشعر سولسكاير أن الاحتجاجات ذهبت إلى أبعد مما ينبغي في ظل التجاوزات في ملعب أولد ترافورد، وقال مدرب «اليونايتد» قبل لقاء الفريق مع مضيفه روما الإيطالي اليوم «الخميس»، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي «لقد كان يوماً صعباً

بالنسبة لنا».

وأضاف سولسكاير «بالطبع كنا نريد اللعب والتغلب على ليفربول، حتى بالنسبة للجماهير، ينبغي أن تكون مهمتنا هي تحقيق نتائج جيدة على أرض الملعب، هذا هو ما يركز عليه اللاعبون وكذلك أنا، ولكن كما قلت قبل المباراة، ينبغي علينا الاستماع، اسمع أصوات المشجعين، من حق الجميع الاحتجاج».

واستطرد سولسكاير قائلاً: ولكن ينبغي أن يكون ذلك بطريقة سلمية، للأسف، عندما تقوم بالاقتحام، وعندما تتعرض الشرطة للإصابة، فهذه خطوة بعيدة جداً، وعندما تخرج عن السيطرة بهذه الطريقة، فإن الأمر يتعلق بالشرطة، ولا يرتبط بإبداء الآراء».

وتحاول الأندية الأخرى المشاركة في محاولة الانفصال بناء جسور مع المشجعين، وبينما يجب أن يكون التواصل مع الجماهير أفضل، يتفهم سولسكاير أن «اليونايتد» يتخذ مثل هذه الخطوات.

وأكد سولسكاير «بالطبع، يجب أن ينصب تركيزي على النتائج، لكن ليس عليك أن تكون عالم صواريخ لترى أن لدينا تحديات يجب التعامل معها، فهناك خلافات، وبدأ الآخرون في المناقشة مع مجموعات الجماهير بالفعل، وهو أمر سيكون رائعاً بالنسبة لنا في المستقبل».

وأضاف سولسكاير «سأكون حزيناً إذا تعطل كل العمل الجيد الذي قام به اللاعبون. ينصب تركيزنا على اللعب بشكل جيد والوصول إلى النهائي الآن.

وأصدر جويل جليزر، الشريك في ملكية اليونايتد، اعتذاراً علنياً لمشجعي «اليونايتد» في أعقاب انهيار دوري السوبر، وكشف سولسكاير الآن أنه تلقى رسالة شخصية من المالكين.

وأوضح سولسكاير «كنت أتواصل مع المالكين، وتلقيت اعتذاراً شخصياً، واعتذروا للجماهير عن ذلك، أعرف أنهم بدأوا التواصل مع أفراد آخرين، وكما قلت، إنه موقف صعب بالنسبة لي لأنني يجب أن أركز على كرة القدم، ولطالما كانت لدي علاقة جيدة مع المالكين، وهم يستمعون إلي، وكذلك يستمعون للجماهير وأنا متأكد من ذلك. سيكون التواصل الأفضل قادماً».

وينصب تركيز سولسكاير الآن على اجتياز عقبة روما، وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي، لاسيما بعد فوز الفريق الإنجليزي الكبير 6 - 2 على نظيره الإيطالي في مباراة الذهاب التي جرت في أولد ترافورد يوم الخميس الماضي.

وأكد سولسكاير، الذي يحلم بتحقيقه أول لقب قاري مع يونايتد «في بعض الأحيان يمكن للاحتكاكات والتحديات أن تدفع الأمور إلى الأمام، كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة».

وأشار مدرب اليونايتد «لقد تلقيت الدعم، يجب أن أقول ذلك. لقد تم تكليفي بالمسؤولية وأنا مسؤول عن شؤون كرة القدم، وأنا أفهم أن المشجعين يريدون رؤية الألقاب والتقدم، وآمل أن نتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية، هذا هو الإصلاح قصير المدى، ثم ننتقل من هناك».