هيلمان: الوصل لا ينظر إلى «الأفضلية المباشرة» لشباب الأهلي

مراد المصري (دبي)

يرى البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن ما يشغل عقله في الوقت الحالي، هو محاولة الفوز، وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، في آخر مباراتين، بداية من مواجهة شباب الأهلي، في «الجولة 25» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، يوم «الجمعة» المقبل، قبل التفكير والتخطيط للموسم المقبل.

وقال: أمامنا مباراتان نعمل بجد لتقديم الأفضل فيهما بما يليق باسم الفريق، وتحسين مركزنا، لا أنظر إلى أفضلية شباب الأهلي في المواجهات بيننا هذا الموسم، نظراً لظروف مختلفة مرت بها كل مباراة، وفي الذهاب تقدمنا بهدفين، لكن بسبب طرد لاعب انتهت المواجهة بالتعادل، فيما عانينا من غيابات مؤثرة أمامهم في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، واستفادوا من التفوق بهدفين للعب بأريحية في لقاء الإياب.