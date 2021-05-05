مولر: البايرن عازم على حسم «البوندسليجا» أمام مونشنجلادباخ

ميونيخ (د ب أ)

أكد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ تصميم الفريق على اقتناص فرصة جديدة لحسم تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» للموسم التاسع على التوالي، عندما يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل.

وقال مولر لموقع بايرن الإلكتروني الرسمي، اليوم «الأربعاء»: نريد حسم البطولة في أقرب وقت ممكن، نحن متعطشون للعب من جديد، بعدما ابتعدنا عن خوض المباريات في الأسبوعين الماضيين.

وأهدر البايرن فرصته الأولى للفوز باللقب، عقب خسارته المباغتة 1-2 أمام مضيفه ماينز في 24 أبريل الماضي، لكنه ظل في صدارة ترتيب «البوندسليجا»، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج، قبل ثلاث مراحل فقط على نهاية البطولة.

وربما يحسم لابايرن اللقب رسمياً دون خوض مباراة جلادباخ، وذلك حال خسارة لايبزج أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، خلال لقائهما الذي يجرى قبل مباراة بايرن ومونشنجلادباخ يوم السبت القادم، في بروفة حقيقية للقائهما المرتقب بنهائي كأس ألمانيا هذا الموسم.

وشدد مولر «كان لدينا الوقت للتعافي جسدياً وعقلياً، إذا نظرت إلى الوراء، عندما انضممت لأول مرة بشكل صحيح إلى الفريق الأول في عام 2009 وتطور مسيرتي، فهذا أمر مثير للدهشة بالطبع.

ويقترب مولر من الفوز بلقبه العاشر في «البوندسليجا»، وتحقيق رقم قياسي بوصفه اللاعب الأكثر تتويجاً بالبطولة برفقة زميله ديفيد ألابا، الذي قرر الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.