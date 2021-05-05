محمد بن هزام: الكأس الغالية حافز للإبداع تنظيمياً وفنياً

دبي (الاتحاد)

أكد محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، تُعد إرثاً وجزءاً لا يتجزأ من تاريخنا الرياضي المزدهر، كما تُعد البطولة الأغلى بين المنافسات المحلية، ولم تعُد حدثاً كروياً فحسب، بل أصبحت مناسبة اجتماعية ووطنية، تعبر من خلالها جماهيرنا عن وفائها المطلق لقيادتنا الرشيدة، كما أنها بما تعنيه لنا جميعاً تعتبر حافزاً للإبداع على كل الصعد تنظيمياً وفنياً وتنافسياً.

وأضاف: وجّه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بتنظيم نهائي يتناسب مع أهمية الحدث الذي يسدل به الستار على موسم 2020-2021، والذي كان واحداً من أفضل المواسم التي شهدتها كرة الإمارات بشهادة الجميع، وجاء قرار عودة الجمهور بنسبة 30 بالمائة لحضور المباراة في وقته المناسب، ليكمل بهجة المناسبة وجمالها، ونتطلع لكي يكون بداية لعودة جماهيرية شاملة في الموسم المقبل، ولكن إلى ذلك الحين أناشد الجمهور الذي سيحضر المباراة بالالتزام بكل تعليمات البروتوكول الصحي، حتى تكتمل كل أسباب الاستمتاع بالمناسبة التاريخية، وأيضاً تستمر التجربة في تصفيات آسيا المقبلة في يونيو المقبل، ونوفر للمنتخب كل الدعم المعنوي المطلوب من جمهور الإمارات.

وقال: التطوير مستمر في رياضة الإمارات عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، وكل موسم تدخل الأندية بطموحات الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، لما تحمله هذا البطولة من قيمة كبيرة، واسم غالٍ على قلوب الجميع، والاتحاد يحرص على التنسيق مع شركاء الاتحاد ورعاة المسابقة والجهات المعنية كافة، لضمان خروج النهائي بأفضل شكل ممكن، وعدم ترك أي شيء للمصادفة.

واختتم محمد بن هزام تصريحه بدعوة الجماهير عموماً، وجمهوري شباب الأهلي والنصر خصوصاً، للتفاعل مع الحدث بأفضل صور ومشاهد التشجيع الحضاري التي يتصف بها جمهور الإمارات، كما حفز لاعبي الفريقين لتقديم مباراة قوية تعكس التطور الذي بلغته كرة الإمارات، وتتماشى مع شعارها والاسم الكبير الذي تحمله الكأس الغالية، متمنياً التوفيق للجميع، مؤكداً أن الفريقين بطلان طالما وصلا إلى المباراة النهائية للبطولة.