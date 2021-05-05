تين كات: الوحدة معنوياته عالية وهدفنا «النصر»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، أن فريقه في حالة معنوية عالية، بعد العودة من الهند ببطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويبحث عن الفوز أمام النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «العنابي» أدى سلسلة من التدريبات عقب العودة، ويأمل أن يكون جميع اللاعبين في حالة جيدة خلال المباراة.

وقال: النصر فريق كبير، ويقاتل حتى اللحظة الأخيرة، والمباراة مهمة له، لكننا نقاتل، بالنسبة لي ما تبقى من مباريات بمثابة إعداد للموسم المقبل، لذلك أمنح الفرصة لوجوه شابة من اللاعبين المواطنين والمقيمين للوقوف على قدراتهم، ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة، ونحقق المهم فيها وهو الفوز.

وأضاف: سعيد للغاية بتمديد الوحدة عقد الشاب عبدالله حمد إلى عام 2026، فهو لاعب لديه قدرات عالية وينتظره مستقبل كبير، والوحدة بيئة جيدة تمكنه من التطور أكثر وصقل مهاراته.

من جانبه، قال عبدالله الكربي لاعب الوحدة: التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا حافز كبير لنا، وتركيزنا على ما تبقى من الدوري، ولقاء النصر بالذات، والأهم أن نقدم مباراة قوية أمام منافس كبير ونخرج بالنقاط الكاملة.