مفاجآت سارة للجمهور في نهائي كأس رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم عن تنظيم الاتحاد لحملة ترويجية لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يجمع بين شباب الأهلي والنصر، في ستاد هزاع بن زايد يوم 16 مايو الجاري. وقال إن المباراة النهائية واحتفالية تتويج البطل تقام في إطار مهرجان حافل بالمفاجآت السارة لجمهور الإمارات، مؤكداً أن البطولة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة هي مسك ختام الموسم، وما كانت لتمر هكذا من دون الاحتفال بها وتخليدها في ذاكرة كل من يحضرها أويتابعها من داخل الإمارات وخارجها.

وثمن رئيس اتحاد الكرة الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص، وتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة على دعم سموه المتواصل وتوجيهاته السديدة، التي تؤكد على ضرورة مواصلة تطوير الكرة والمنظومة في الإمارات، وتقدم بالشكر كذلك إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سموه ومتابعته لكرة الإمارات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مناسبة نعتز ونفتخر بها جميعاً في الأسرة الرياضية الإماراتية بوصفها المسابقة الأغلى، التي تحظى باهتمام إعلامي كبير على الصعيدين المحلي والخارجي، وبمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث تعمل الفرق وتسعى بكل قوتها للظفر بها، والنسخة الحالية من البطولة تحمل معها قيمة مضافة لكونها تقام في عام الخمسين، اليوبيل الذهبي للدولة، كما إنها تختتم موسماً من أفضل المواسم التي شهدتها كرة الإمارات، بفضل التعاون الناجح بين الاتحاد والرابطة والأندية، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعاني منها العالم كله جراء انتشار وباء «كوفيد-19».

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لإنجاح نهائي كأس رئيس الدولة المرتقب بين شباب الأهلي والنصر، من خلال الحشد الإعلامي وإطلاق برامج وفعاليات تثري الحدث من خلال الحملة التي ستبدأ من اليوم وحتى موعد المباراة، لتجعل منها احتفالية فنية وتنظيمية على أعلى مستوى.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن سعادته لعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية، وقال إن القرار ثمرة جهود مؤسسات كثيرة بالدولة تعاونت في مواجهة الجائحة، وبخاصة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي واصلت العمل ليل نهار لتحويل هذا التحدي الذي واجه العالم إلى قصة نجاح إماراتية، وأكد ثقته في التزام كل عناصر اللعبة والجمهور بالتدابير والإجراءات الاحترازية الموضوعة للمباراة، وأن ذلك سوف يكون مقدمة للسماح بحضور الجماهير في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022» ونهائيات أمم آسيا 2023 في يونيو المقبل بدبي.

وتنطلق الحملة الترويجية اعتباراً من الغد وتستمر حتى موعد المباراة النهائية، حيث تتضمن برامج ومسابقات جماهيرية عبر وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد، وتغطية صحفية تشمل الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة الى الإحصائيات والأرقام والتحليلات الفنية لأداء طرفي المباراة النهائية شباب الأهلي والنصر.

ويشارك في هذه الحملة العديد من الشخصيات العامة والرياضية من مختلف الأجيال على مستوى صناع القرار واللاعبين ونجوم الزمن الجميل للكرة الإماراتية ممن نالوا شرف الفوز باللقب الغالي.