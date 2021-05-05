فورمولو يقود «دراجات الإمارات» في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات مشاركته في جولة إيطاليا التي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 30 مايو، بتشكيلة متميزة ستخوض 21 مرحلة من الجولة التي تنطلق من مدينة تورين، حيث يعتمد على عدد من الدراجين المخضرمين الذين يحملون في سجلاتهم 16 فوزاً سابقاً في مراحل جولة إيطاليا. وسيتولى ديفيد فورمولو قيادة جهود الفريق في التصنيف العام للجولة، بينما يتولى زميله جافيريا قيادة سباقات السرعة، وذلك إلى جانب الدراج المخضرم دييجو أوليسي الذي سبق أن فاز 8 مرات في مراحل جولة إيطاليا، ويعود الآن للمشاركة في سباقاتها بعد أشهر من التوقف عن السباقات. وتعليقاً على السباق المقبل، قال ديفيد فورمولو: «تكتسي جولة إيطاليا أهمية خاصة بالنسبة إليّ، ففيها حققت أول فوز في مسيرتي كدراج محترف عام 2015، ويعدّ الفوز فيها حلماً يراود جميع الدراجين الإيطاليين. سأشارك في جولة إيطاليا بعد معسكر تدريبي ناجح في جزيرة تنريفي الإسبانية، وأعتقد أنني أتمتع بمستوى لياقة سيمكنني من تحقيق نتائج طيبة. كما أنني سعيد بفرصة قيادة الفريق خلال الجولة التي ستقام في مواقع قريبة من مسقط رأسي، الأمر الذي يزيد من أهمية الفوز في السباقات بالنسبة إليّ». من جانبه، قال يوكسان ماتين فيرنانديز، مدير فريق الإمارات: «نشارك في جولة إيطاليا بتشكيلة متوازنة تضم عدداً من الدراجين المخضرمين، حيث سيتولى ديفيد فورمولو قيادة جهود الفريق في التصنيف العام لسجله الحافل في الجولات الكبرى، فقد انضم إلى قائمة العشرة الأوائل فيها 3 مرات، ونحن واثقون من قدرته على تقديم أداء أفضل في جولة إيطاليا بدعم زملائه. وسيكون دييجو أوليسي أحد أبرز دراجي تشكيلتنا، حيث سبق أن حقق الفوز 8 مرات في مراحل الجولة، ونحن على ثقة من قدراته في السباقات التي تناسب مهاراته. كما يتمتع كل من فاليريو كونتي وجو دومبروسكي بسجل متميز في مراحل جولة إيطاليا، وسيقدمان الدعم لزملائها في التشكيلة، فضلاً عن محاولة تحقيق الفوز في المراحل التي تناسبهما. ستكون سباقات السرعة صعبة هذا العام، لذا سيتولى فيرناندو جافيريا قيادة سباقات السرعة على المسارات المستوية، إلى جانب زميليه ريتشيزي ومولانو. كما أننا واثقون من قدرة أليساندو كوفي على تقديم أداء متميز في مشاركته الأولى في جولة إيطاليا. تعدّ إيطاليا سباقاً مهماً جداً بالنسبة إلى فريقنا، وسوف نسعى إلى تحقيق الفوز في كل مرحلة من مراحلها».