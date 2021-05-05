فيكتور يدشن مشواره في جودو كازان

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا للجودو الفائز بالميدالية البرونزية، في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى مشواره في بطولة كازان جراند سلام للجودو غدا حينما يقابل الفائز من مباراة الأردني يونس عيال سلمان والأوكراني خومولا ارتيم، بعد أصبح عدد المشاركين في تلك الفئة 44 لاعباً بدلاً من 45 لاعباً بعد انسحاب لاعب بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة. وتلقت البعثة أمس بمقر إقامتها كازان اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، للاطمئنان على صحة أفرادها، والاستعداد الجيد لخوض المباراة الافتتاحية في البطولة التي تضم 408 لاعبين ولاعبات من 79 دولة، من بينها 10 دول عربية، وعبر اللاعب فيكتور والمدرب الجديد بأكال عن سعادتهم بهذا الاتصال الذي يعد حافزاً مهماً. وشهدت البطولة نقصاً واضحاً في عدد المنتخبات المشاركة بسبب الإجراءات الصحية الاحترازية التي يشدد عليها الاتحاد الدولي للجودو في كافة بطولاته، بعد أن خضعت كافة البعثات المشاركة فور وصولها لفحوصات الكورونا، وهو شرط أساسي لمشاركة كافة الرياضيين، كذلك الحال قبل بدء المباريات.