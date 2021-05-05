«زعبيل للسيدات» يستضيف بطلة العالم في البادل تنس

دبي (الاتحاد)

استضاف نادي زعبيل للسيدات الإسبانية أليخاندرا سالازار بطلة العالم الأولى في البادل تنس، وذلك في أول ملعب نسائي للبادل تنس في الدولة، بالتنسيق مع ملاعب بادل بوينت وبدعم من مجلس دبي الرياضي. وقدمت أليخاندرا حصة تدريبية خاصة مع عدد من اللاعبات في الدولة اللاتي حظين على فرصة الاستفادة من مهارات اللاعبة العالمية للارتقاء بمستوى الأداء المحلي لرياضة البادل تنس، كما قامت اللاعبة العالمية بتأدية مباراة استعراضية جمعتها بأبطال البادل تنس من أكاديمية بادل بوينت وهم روبيرتو رودريغز، وجاكوب كينرون، وغابرييل إسبيليتا، وقدم مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات للاعبة الإسبانية دروع تقديرية. ويحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة رياضيين ورياضيات عالميين في مختلف الرياضات، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم للمساهمة في الارتقاء بمستوى رياضة المرأة في الدولة، حيث يمكّن لاعباتنا المحليات من الاطلاع على مستويات عالمية ذات تقنيات احترافية عالية، الأمر الذي من شأنه أن يصقل مهاراتهن ويؤهلهن للتقدم بمستوياتهن في رياضة البادل تنس. وتعد أليخاندرا «35 عاماً» لاعبة محترفة في البادل تنس، التي تم تصنيفها كأفضل لاعبة في العالم، وإحدى أبرز الشخصيات العالمية في هذه الرياضة التي بدأت فيها منذ سن مبكرة، ففي سن الثانية عشرة، حصلت على منحة دراسية تؤهلها للعب في اتحاد البادل تنس بمدريد، وفي سن الخامسة عشر، بعد أن حصدت أول نجاحاتها في فئات الناشئين على المستوى الوطني.