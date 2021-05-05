شراكة بين «كي بي إم جي» والأولمبياد الخاص لدعم أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

تم إبرام شراكة ثلاثية بين كل من الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة «كي بي إم جي لوار جلف» والأولمبياد الخاص الإماراتي. وتهدف هذه الشراكة، التي تمتد لمدة عام، إلى تعميق انتشار وتأثير العديد من البرامج والمبادرات للأولمبياد الخاص الإماراتي.

بموجب هذه الشراكة، سوف تقدم «كي بي إم جي لوار جلف» الدعم للمجالس الإقليمية لمداخلات اللاعبين القادة التابعة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. علاوة على ذلك، سوف تقدم الشركة أيضاً الدعم الاستشاري من خلال تخصيص 300 من أعضاء الفريق المتطوعين والخبراء والمديرين التنفيذيين لتوسيع نطاق الدمج الشامل في المنطقة. وبموجب الشراكة، أصبحت شركة «كي بي إم جي لوار جلف» الراعي الرسمي لبرنامج الروبوتات الموحدة للأولمبياد الخاص، وهو أكبر برنامج قائم على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب من أصحاب الهمم من ذوي القدرات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يساعد على خلق فرص قيمة لمشاركة الطلاب من ذوي القدرات المختلفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والترميز والروبوتات. سوف تساهم «كي بي إم جي لوار جلف» خلال عام 2021، في ثلاث مجموعات عمل رئيسية، تتضمن مجموعة عمل الروبوتات الموحدة لدعم المشاركة في البرنامج والوصول إليه، وتعزيز تأثيره في مختلف المدارس في دولة الإمارات؛ وفريق عمل متخصص في تقديم الدعم الشامل للاجتماعات الافتراضية للمجالس الإقليمية لمداخلات اللاعبين القادة؛ وفريق عمل متخصص لإعداد تقرير عنلتأثير مبادرات الأولمبياد الخاص الإماراتي على أصحاب الهمم وأسرهم.

وصرح نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي لوار جلف»: «نحن متحمسون لدعم لاعبي الأولمبياد الخاص، والاستمرار في شراكتنا مع الأولمبياد الخاص الإماراتي التي انطلقت 2019. لدينا هدف واضح يتمثل في تعزيز الثقة وتمكين التغيير. كما أننا نؤمن بعالم شامل، دون النظر إلى المكان الذي قد يعمل فيه الفرد أو يعيش فيه، حيث نحرص على تبني التنوع وتعزيزه. معاً؛ نحترم بعضنا البعض، ونستمد القوة من تنوعنا، في ظل سعينا لبناء مجتمع أفضل للجميع». وصرح طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «يعمل الأولمبياد الخاص مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وتنويع فرص النمو للاعبينا من أصحاب الهمم. يعتبر تكوين شراكات فعالة مع القطاع الخاص من ركائز هذه الاستراتيجية، ويرتبط مباشرة بزيادة الموارد والتمويل، مما يعزز قدرتنا على زيادة فرص ممارسة الرياضة، وتعظيم أثرها الإيجابي على لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي».

