تحذير ثنائي لميسي ورفاقه من تكرار «هفوة 2014»

مراد المصري (دبي)

حذر الإسباني أندريس إنييستا والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، اثنان من أساطير فريق برشلونة الإسباني، الفريق الحالي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي من تكرار الهفوة التي حصلت في عام 2014، عندما فقدوا اللقب في الجولة الأخيرة لصالح أتلتيكو مدريد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين "البلوجرانا" وفريق العاصمة يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء حديثهما خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" اليوم، بحضور "الاتحاد" عن المنطقة. واعتبر أندريس إنييستا، صاحب المسيرة الحافلة مع برشلونة، أن الموسم الذي فقد فيه الفريق الكتالوني اللقب لصالح أتلتيكو، بالتعادل في الجولة الأخيرة في كامب نو، كان غريب للغاية، وقال: الأمور تقلبت كثيراً على مدار ذلك الموسم حتى وصلنا للمباراة الأخيرة التي احتجنا فيها لتحقيق الفوز كما هو الحال الآن، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وتقدمنا، لكن لم نلعب جيداً في الشوط الثاني وسمحنا لهم بتسجيل التعادل، وتركنا اللقب يفلت من بين أيدينا لو صح القول، بالمجمل فإن تتويج أتلتيكو وقتها كان مستحقاً، لكن يجب أن ننتبه أن الأمور على المحك مجدداً أمامهم.

أما خافيير ماسكيرانو صاحب البصمة الواضحة في مسيرته مع برشلونة، قال: يجب أن نعترف أن ما حصل سبب خيبة أمل وقتها، لكن المباراة المقبلة ستكون مختلفة ويجب التعامل معها بالشكل الصحيح، خصوصاً أن التقلبات التي حصلت منذ يناير الماضي أعادت الفرصة مجدداً لبرشلونة، للمنافسة على اللقب بعدما كان الجميع يظن أن الفارق كبير للغاية. وفيما يتعلق بعودة لويس سواريز كمنافس لبرشلونة، قال: الصداقة لا تزال موجودة بينه وبين لاعبي برشلونة، ولا يمكن أن ننسى الأهداف والألقاب التي حققها مع الفريق، لكن حالياً هناك منافسة لمدة 90 دقيقة يجب أن نضع فيها هذه الأمور جانباً.

ورداً على احتمالية رحيل ميسي عن الفريق مع نهاية عقده هذا الموسم، قال: علاقتي متواصلة مع ميسي لكن قرار رحيله أو بقائه أمر شخصي لا أتدخل به، لكن أتمنى أن يستمر مع برشلونة حيث إنه المكان الأفضل له للشعور بالراحة والاستمتاع بكرة القدم وجعل الآخرين يستمتعون به أيضاً.