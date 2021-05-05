مدفيديف يجتاز «العقدة الترابية» في مدريد





باريس (أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثًا عالميًا والعائد إلى المنافسات الدور الثالث من دورة مدريد، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة، بعدما عوّض تأخره أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى فوز 4-6، 6-4، 6-2.وهذا الفوز الأول للروسي على الملاعب الترابية منذ أبريل 2019 في نهائي دورة برشلونة، عندما خسر أمام النمساوي دومينيك تيم. ويُعدّ مدفيديف من غير المحبّذين للملاعب الترابية، حيث خرج من الدور الأول في بطولة رولان غجاروس الفرنسية في مشاركاته الأربع، ولم يخف ذلك اليوم حيث بدا غاضبًا عند فترة الاستراحة بعد خسارته المجموعة الأولى، عندما رمى مضربه على الأرض وقال: لا أريد اللعب على هذه الأرضية. وفي مفارقة طريفة وبعد فوزه بالمباراة، كتب اللاعب المعفى من خوض الدور الأول عبارة "أحبّ التراب" على الكاميرا. وهذا الفوز الأول له في مدريد في ثالث مشاركة، في حين لم يحقق أي انتصار في مشاركتين في روما. وعاد مدفيديف إلى المنافسات بعد إصابته بفيروس كورونا منتصف أبريل، ما أجبره على الغياب عن دورة مونتي كارلو للماسترز، إذ غاب منذ خسارته ضد الإسباني روبرتو باوتيستا أوجوت في ربع نهائي دورة ميامي للماسترز في 31 مارس. وكان هذا اللقاء الأول الذي يجمع مدفيديف مع دافيدوفيتش فوكينا المصنف 49 عالميًا. ويلتقي مدفيديف في الدور الثالث مع التشيلي كريستيان غجارين المصنف 25 عالميًا، حيث سبق أن التقيا مرة واحدة سابقًا خرج الروسي فائزًا في الدور الـ16 من دورة كندا للماسترز عام 2019. كسر الروسي إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الأولى ما وضعه في موقع جيد للفوز بها، إلا أن الأخير رد التحية في الشوط التالي قبل أن يكرره في الأخير ويحسم المجموعة لصالحه وسط غضب مدفيديف، إلا أن حامل لقب البطولة الختامية العام الماضي ووصيف استراليا المفتوحة، استعاد رباطة جأشه وكسر إرسال الإسباني في الشوط الثالث من الثانية، قبل أن يخسره مجددًا في السادس، لكنه رد التحية في السابع ليمضي قدمًا ويحسمها لصالحه، قبل أن ينتفض في الأخيرة كاسرًا إرسال منافسه مرتين ويحسمها 6-2. وأقصى الروسي الآخر أصلان كاراتسيف المتألق في عام 2021 نظيره الأرجنتيتي دييجو شفارتسمان المصنف تاسعًا عالميًا، ليبلغ الدور الثالث بعدما عوّص تأخره بمجموعة إلى فوز 2-6، 6-4، 6-1. وهذه المرة الثانية التي يتفوق فيها كاراتسيف المصنف 27 عالميًا على شفارتسمان في ثاني لقاء بينهما بعد أن أطاح به في الدور الـ32 من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في فبراير الماضي. ويقدم كاراتسيف (27 عامًا) الذي حقق المفاجأة في استراليا عندما أصبح أول لاعب في العهد الحديث يتأهل إلى المربع الذهبي لإحدى بطولات الجراند سلام في مشاركته الأولى، مستويات مميزة هذا الموسم وحقق لقبه الاول في مسيرته الاحترافية في دبي. ويلتقي كاراتسيف تاليًا مع الأوزبكي ألكسندر بوبليك المصنف 44. وفي منافسات السيدات حيت تعتبر الدورة إحدى دورات الألف (دبليو تي أيه 1000) أيضًا، أصبحت الإسبانية باولا بادوسا (62 عالميًا) أول لاعبة إسبانية تبلغ نصف النهائي في مدريد بعد فوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش (11 عالميًا) 6-4، 7-5. ومع نهاية المباراة، قبّلت بادوسا أرض الملعب وسط فرحة عارمة، حيث من المتوقع ان تقفز في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات. وتنتظر بادوسا (23 عامًا) المشاركة في بطاقة دعوة، مواجهة نارية في المربع الذهبي ضد الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى أو التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة اللتين تلتقيان لاحقًا. وسبق أن تفوّقت بادوسا على بارتي في الدور ربع النهائي من دورة شارلستون الأميركية هذا العام. وكررت بادوسا تفوقها على بنتشيتش في ثاني لقاء جمعهما بعد أن أطاحت بها أيضًا من الدور الـ32 من شارلستون هذا العام.