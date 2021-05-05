«الخليج العربي» مرشح للعودة إلى «توب 5» في آسيا



معتز الشامي (دبي)

أصبح دوري الخليج العربي مرشحاً بقوة للعودة إلى الترتيب الخامس قارياً، مع انتهاء النسخة الحالية «الأبطال 2021»، بعدما ضمن الوصول إلى ربع نهائي البطولة، حيث أوقع نظام البطولة، الشارقة متصدر المجموعة الثانية، والوحدة المتأهل من بين أفضل فريق صاحب المركز الثاني، للقاء معاً في دور الـ16، المقرر أن يقام سبتمبر المقبل، وبنظام المباراة الواحدة، بينما يدرس الاتحاد الآسيوي إقامة دور الـ 16 والثمانية بنظام البطولة المجمعة، وهو ما يتحدد في يوليو المقبل.

وزادت نقاط «دورينا» بعد اعتماد الاتحاد الآسيوي نقاط التصنيف «نسخة 2017»، التي تردد أن الاتحاد يستبعدها من التصنيف التراكمي، بسبب إلغاء «نقاط 2020»، وكشف مصدر رسمي في الاتحاد القاري، أن توصية تم رفعها بشأن اعتماد 2017، في التصنيف المنتظر أن يصدر رسمياً أواخر نوفمبر المقبل، حيث يشهد تحديثات عدة، خاصة أن النسخة الحالية تعد الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 40 فريقاً تم تقسيمها إلى 5 مجموعات للشرق ومثلها للغرب.

ووفق التصنيف الوضع الحالي، وبعد استعادة نقاط 2017، أصبح دوري الخليج العربي قريباً من جمع 70 نقطة على الأقل، شريطة أن ينجح أي من الوحدة والشارقة في بلوغ نصف النهائي، ما يرشح نقاط العام الحالي للزيادة بصورة كبيرة وبالتالي ضمان مركز متقدم ضمن «التوب 5» آسيوياً.

ونفى الاتحاد الآسيوي إصدار أي تقييم أو تصنيف لـ «دورينا»، سواء بتقليص مقاعده أو بزيادتها، وأشارت المصادر إلى أن مقاعد الإمارات في «نسخة 2022» لن يطرأ عليها أي دون تغيير، بمشاركة فريقين في المجموعات، ومثلهما في التصفيات، بينما تحسم نقاط النسخة الحالية عدد مقاعد الإمارات في «نسخة 2023».

وتصبح آلية التصنيف للمعيار الفني للعام الحالي من خلال اعتماد أعوام 2017و2018و2019 بالإضافة إلى 2021، حيث يتم احتساب النقاط التراكمية، عن كل بطولة يشارك بها الدوري، ويكون مطالباً بوصول أنديته إلى الأدوار الإقصائية والنهائي، حتى يتقدم الدوري في التصنيف، وذلك بعد إلغاء نقاط المنتخبات الوطنية في آخر عامين.

وعلى الجانب الآخر وبمراجعة أرقام التصنيف الحالي، بعد انتهاء الدور الأول لدوري أبطال أسيا، يحتل الدوري السعودي الصدارة القارية قبل انطلاق دور الـ 16 بـ 110 نقاط، بعد إضافة عام 2017، الذي وصل فيه الهلال إلى النهائي وخسر اللقب أمام أوراوا الياباني، قبل أن يتوج بلقب نسخة 2019، ويضمن صدارة للقارة.

وتشهد النسخة الحالية تأهل الهلال والنصر من السعودية، إلى دور الـ16، والفريقان مطالبان بالسير بعيداً في البطولة لضمان احتلال الدوري السعودي قمة الترتيب الآسيوي.