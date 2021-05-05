خورفكان.. موسم «الأرقام القياسية»

فيصل النقبي (خورفكان)

بلغ خورفكان «النقطة 24»، وضمن البقاء رسمياً في دوري الخليج العربي للمرة الثانية على التوالي، بعد صعوده قبل موسمين من دوري الأولى، وحقق العديد من المكاسب، وأهمها تجاوز نقاط موسم 19951996، والتي بلغت 21 نقطة، حيث تجاوز هذا الرقم، بنهاية الجولة الماضية، كما أنه احتل المركز العاشر، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1997-1996، والتي حققها من خلال المركز السابع.

وأعادت «النسور الخضراء» هذا الموسم مستوى خورفكان بمسماه القديم «الخليج» الذي «صال وجال» في الدوري خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

ونجح أبناء خورفكان في بلوغ معدل أهداف جيد، بوصوله إلى «الهدف 35»، بأقل 6 أهداف مقارنة بموسم 1998-1999، والذي شهد تسجيله41 هدفاً، ليكون أعلى معدل للفريق الذي يملك الفرصة لكسره في الجولتين المقبلتين.