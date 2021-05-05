تراولي يكتب قصته مع عجمان

رضا سليم (دبي)

ظهر الجامبي أبوبكر تراولي مهاجم عجمان، في فيديو نشره على حسابه الشخصي، في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال: «أنا أبوبكر تراولي، وهذه قصتي».

وخلال مقاطع الفيديو، بدأ تراولي في استعراض الكرة في ملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان، ثم لقطات من الأهداف التي سجلها مع «البرتقالي» خلال موسمين، معاراً من الشباب السعودي، حتى نهاية الموسم الحالي.

ويبدو أن تراولي اختار هذا التوقيت في رسالة واضحة للبحث عن فريق جديد، يخوض معه الموسم المقبل، رغم أن عقده لا زال مستمراً لمدة موسم مع الشباب، حيث تعاقد معه في الانتقالات الشتوية 2019، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، قادماً من الأنسين الدنماركي، إلا أنه لم يقدم المردود الذي انتظرته إدارة وجماهير «الليث»، وشارك في 831 دقيقة، خلال 11 مباراة، في نصف موسم، ولم يسجل إلا 3 أهداف.

ويعد الموسم الماضي هو الأفضل له مع عجمان، بعدما شارك في 1414 دقيقة «16 مباراة»، وسجل 7 أهداف، ورغم أنه سجل عدد أهداف نفسه في الموسم الحالي بالدوري إلا أنها جاءت في 1919 دقيقة خلال 23 مباراة، ولم يقدم المردود الذي تنتظره جماهير عجمان أو إدارة النادي التي انتظرت كثيراً للحصول على موافقة الشباب لاستعارته.

وأهدر تراولي أغلى فرصة أمام مرمى الجزيرة، في الجولة الماضية، وكانت كفيلة بترجيح كفة «البرتقالي»، بعدما انفرد بالحارس علي خصيف، وفشل في التسجيل، ولا تزال أمام اللاعب فرصة في آخر مباراتين أمام الشارقة في «الجولة 25 » يوم الجمعة، والفجيرة في اللقاء الحاسم في الجولة الأخيرة.