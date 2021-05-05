خالد الدرمكي: «التبانة» أبعدتني عن الظفرة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف خالد الدرمكي لاعب الظفرة شعوره بآلام في «التبانة» خلال التدريب الأساسي الذي سبق مباراة النصر يوم الاثنين الماضي، ضمن «الجولة 24» لدوري الخليج العربي، وفضل الجهاز الفني عدم المغامرة به، حتى لا يتعرض لتمزق يؤدي إلى توقفه عن اللعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه يواصل الغياب أمام بني ياس يوم الجمعة المقبل، في «الجولة 25»، إلا أنه يأمل اللحاق بـ«الفارس» في مباراته أمام الوصل بالجولة الأخيرة.

ويرى الدرمكي أن الموسم الحالي للنسيان، خاصة أن الظفرة لم يوفق خلاله في بلوغ هدفه بالظهور في نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الثالث على التوالي، أو احتلال مركز جيد في الدوري، مشيراً إلى أن تأمين موقف الفريق بالبقاء بين «المحترفين» يعد أمراً جيداً، قياساً بما مر به الظفرة من نقص مستمر، تحديداً في النصف الثاني من الموسم.

وقال: الإصابات شبح لاحق الظفرة هذا الموسم بشكل مخيف، بجانب الغيابات لظروف أخرى، ولكن كل ذلك أصبح خلفنا الآن، وهو للنسيان، وسنعود أقوى في الموسم المقبل، والجيد أن الفريق رغم كل ذلك قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام النصر بالجولة الماضية، ولكن الطرد وسوء الطالع في الوقت المحتسب بدل الضائع كلفنا ضياع نقطة مستحقة، عطفاً على المستوى العالي الذي قدمه الفريق في المباراة، وأكد من خلالها وجود صف ثان قادر على التعويض.

وأضاف: أمامنا مباراتان مهمتان مع بني ياس والوصل ويجب التركيز فيهما بدرجة عالية، وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين وبقدرتهم على تحقيق المطلوب، لأن منظومة الفريق من لاعبين وجهازين فني وإداري يتطلعان إلى الختام القوي.

الجدير بالذكر أن الدرمكي الذي يرتبط بعقد مع الظفرة بعقد حتى صيف 2023، خاض هذا الموسم 17 مباراة في دوري الخليج العربي، لمس خلالها الكرة 525 مرة، و363 تمريرة منها 117 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، وبنسبة نجاح في المراوغات بلغت 50%.