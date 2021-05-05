نيمار «الطبق الشهي» على «مائدة» محرز!



مراد المصري (دبي)

احتفلت الجماهير العربية عموماً، والجزائرية على وجه الخصوص، بتألق رياض محرز نجم مانشستر سيتي الذي غزت صوره والتصاميم التي تميزت بروح الابتكار، مواقع التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية.

فيما كان نيمار لاعب سان جيرمان في مرمى «الفكاهة»، بعدما خطف الجزائري الأضواء منه، خلال المواجهة التي سجل فيها النجم العربي هدفين، ليقود فريقه الإنجليزي لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

الجماهير قامت بتصميمات متنوعة للاحتفال بالنجم العربي الجزائري، من خلال صور مزجت بين لقطات تألقه، وأخرى فيها نوع من الدعابة، ومحرز أصبح الاسم الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة السيتي، منذ التفوق على سان جيرمان في مواجهة، أكد فيها الفريق أن مشروعه يسير في الطريق الصحيح، بعد الهيمنة على الكرة الإنجليزية.

نيمار كان اللاعب الأكثر عرضة للسخرية والفكاهة من الجماهير، بعدما خطف محرز الأضواء منه، رغم أنها عادة مسلطة على البرازيلي اللاعب الأغلى في العالم، ولم ترحم الجماهير العربية والجزائرية نيمار، خصوصاً في اللقطة التي واجه فيها محرز في أرض الملعب، وتحولت إلى مادة دسمة للتداول عقب نهاية اللقاء.

وعبر محرز عن سعادته بالتأهل، معتبراً أن الهدف الأول منح السيتي الثقة، فيما أسهم الهدف الثاني في فقدان سان جيرمان السيطرة على أنفسهم، حيث بدأوا لعبهم بشكل عنيف.