«بيب» يقتحم قائمة «أصحاب النفس الطويل»!

عمرو عبيد (القاهرة)

عاد جوارديولا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد 12 عاماً من خوضه أول مباراة نهائية له، ليسجل اسمه في قائمة مميزة، تضم 7 مدربين آخرين، من «أصحاب النفس الطويل»، الذين هزموا السنوات الطويلة، من أجل العودة إلى «المعركة الأخيرة».

وقاد جوارديولا، مانشستر سيتي باقتدار، لبلوغ النهائي الأول التاريخي لـ «البلومون» في دوري الأبطال، وقطع «الفيلسوف» البطاقة الثالثة له في المباريات النهائية، التي بدأها بالفوز بنسخة 2009 مع برشلونة، وهو ما كرره عام 2011 أيضاً.

الأسطورة الألماني، يوب هاينكس، يتصدر تلك القائمة، حيث عاد إلى نهائي «الشامبيونزليج» بعد 15 عاماً، ليقود بايرن ميونيخ للتتويج عام 2013، بينما حصد «الثعلب العجوز» لقبه الأول عام 1998 مع ريال مدريد، في حين خسر «النهائي الثالث» عام 2012، ويتساوى معه الهولندي لويس فان خال، الذي يملك هو الآخر 3 مباريات نهائية في دوري أبطال أوروبا، مع فريقي أياكس والبايرن، لكنه فاز بالأولى مع عملاق هولندا عام 1995، قبل أن يخسر الأخريين، وجاء النهائي الأخير بعد 15 عاماً أيضاً من ظهوره الأول.

أودو لاتيك، ألماني أسطوري آخر حل ثالثاً في تلك القائمة، بعدما انتظر 13 عاماً ليعاود المشاركة في النهائي القاري، وفاز في أول مرة مع «البافاري» عام 1974، قبل خسارة اللقب مع مونشنجلادباخ، وهو ما تكرر عام 1987 مع البايرن.

أما إيرنست هابل، أحد أعظم وأشهر مدربي النمسا، فقد احتاج 13 عاماً ليصنع المعجزة، بعدما أهدى فينورد لقبه الوحيد في دوري الأبطال عام 1970، قبل أن يمنح هامبورج تتويجه الوحيد أيضاً عام 1983.

السير أليكس فيرجسون تساوى مع جوارديولا، في العودة إلى المباراة النهائية بعد 12 عاماً، لكنه حقق ذلك خلال 4 مناسبات، مع مانشستر يونايتد، بدأها بالفوز عام 1999، وأنهاها بالهزيمة أمام بيب نفسه، مرتين متتاليتين، في عامي 2009 و2011، ويُعد كارلو أنشيلوتي أبرز أعضاء تلك القائمة، كونه صاحب 3 ألقاب، جمعها خلال 4 محاولات استغرقت 11 عاماً، وجاءت البداية مع ميلان البطل عام 2003، قبل أن يُتوّج للمرة الأخيرة، حتى الآن، مع «الريال» في نسخة 2014.

وأخيراً جاء الصربي فوجادين بوسكوف، صانع مجد سامبدوريا المحلي والقاري، الذي لم يتمكن من حصد لقب «الشامبيونزليج» أبداً، رغم خوضه مباراتين نهائيتين عبر 11 عاماً أيضاً، لكنه خسرهما بنتيجة واحدة، 0-1، بدأها مع «الملكي الإسباني» عام 1981، ثم أنهاها مع «الأزرق الإيطالي» عام 1992.