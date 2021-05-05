«السيتي 11».. الرقم الإنجليزي الأفضل في «الأبطال»

عمرو عبيد (القاهرة)

حقق مانشستر سيتي 11 فوزاً خلال مسيرته إلى نهائي «الشامبيونزليج»، ليُسجّل رقماً قياسياً إنجليزياً خاصاً، إذ لم يسبق لأي فريق من «البريميرليج»، بلوغ هذا العدد من الانتصارات في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، عبر ما يزيد على «نصف القرن»، وتجاوز مانشستر سيتي رقم جاره اللدود، «اليونايتد»، المسجل مرتين في عامي 2008 و2011، بتحقيق إجمالي 9 انتصارات قبل خوض المباراة النهائية، مقابل 8 مباريات فوز لأرسنال عام 2006، ومثلها لليفربول في 2007.

نسبة فوز «البلومون» هي الأكبر على الإطلاق، وبلغت 91.7%، مقابل 75% لـ «اليونايتد»، والطريف أن الأخير بلغ نهائي نسخة 1999 بأقل عدد من الانتصارات، بلغ آنذاك 4 مباريات فقط، بنسبة 40%، قبل أن يحصد اللقب، وكان عملاق «أولد ترافورد» أول فريق إنجليزي يشارك في دوري الأبطال، ثم نجح في اقتناص اللقب عام 1968، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية، بالفوز في 4 مباريات فقط أيضاً، مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

25 هدفاً لـ «البلومون» في النسخة الحالية، وضعته في المرتبة الثالثة تاريخياً بين مواطنيه الذين بلغوا النهائي من قبل، حيث لا يزال ليفربول يملك الرقم القياسي، بتسجيل 40 هدفاً في بطولة 2018، قبل خسارة اللقب، ويليه «اليونايتد» بـ27 هدفاً في نسخة 1999، في حين أن أستون فيلا ونوتنجهام فورست و«الشياطين»، أحرزوا أقل عدد من الأهداف لفريق إنجليزي يبلغ المباراة النهائية، بإجمالي 12 هدفاً لكل منهم، في نسخ 1968 و1980 و1982، على الترتيب، والغريب أن «الثلاثي» توّج باللقب بعدها.

أستون فيلا «1982» وليفربول «1984» وأرسنال «2006»، بلغوا النهائي بأفضل معدل دفاعي بين الفرق الإنجليزية، حيث اهتزت شباك كل منهم مرتين فقط، لكن «المدفعجية» يملك النسبة الأعلى، لأنه استقبلها في 12 مباراة مقابل 8 لمواطنيْه، أما الأهداف الأربعة التي استقبلها مرمى «القمر السماوي» في البطولة الحالية، فوضعته في المركز الرابع عبر تاريخ المشاركات الإنجليزية، متساوياً مع «يونايتد 2011» بمعدل 0.3 هدفاً فقط في كل مباراة، وإذا كان «الجانرز» يملك المعدل الإنجليزي الأفضل في الخروج بشباك نظيفة حتى بلوغ النهائي، محققاً ذلك في 10 مباريات عام 2006 بنسبة 83.3%، فإن «كتيبة بيب» تأتي في المرتبة الثانية تاريخياً، بالحفاظ على المرمى خالياً من الأهداف طوال 8 مباريات، بالتساوي مع «يونايتد 2011».