هييرو: راموس قائد حقيقي وقدوة مع «الملكي» و«الروخا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

طالب المدافع الإسباني المخضرم فرناندو هييرو «53 عاماً»، وأسطورة ريال مدريد من 1989إلى 2003، بضرورة إسراع النادي الملكي بتوقيع عقد اتفاق جديد مع قائده وقلب دفاعه سيرجيو راموس، لأنه يستحق أن ينهي مسيرته الكروية في النادي الذي حقق معه بطولات وألقاباً عديدة.

وقال هييرو: إن مكانة راموس في تاريخ «الميرنجي» ليست محل شك، إذ أنه لعب دوراً رئيسياً في فترة من أنجح فترات النادي. ويقترب راموس من الأسابيع الأخيرة في عقده مع الريال، ولم تتوصل إدارة النادي حتى الآن إلى اتفاق معه.

وحثّ هييرو ناديه السابق على تكثيف مفاوضاته مع راموس من أجل استمراره في «السانتياجو برنابيو» خلال السنوات المقبلة.

وقال: أريده أن يبقى لما يمثله من قيمة بالنسبة للنادي، وأتمنى أن ينهي مسيرته الرياضية هنا.

وأكد هييرو أن راموس هو أهم لاعب في الدوري الإسباني، وأن أهميته في منتخب «الروخا» لا تقل عن أهميته في المسابقة المحلية، وتوقع أن يتألق في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي تقام في يونيو المقبل.

وقال هييرو: بحكم أنه لاعب مدريدي وكابتن المنتخب، فإنه سيسهم بالكثير، لأنه يتمتع بكل صفات القائد، المطلوبة في أي فريق، وأتوقع أن تكون هذه السنة خاصة جداً لراموس لأنه نجم قادر على نقل الكثير من الخبرات للآخرين، إنه نموذج وقدوة وسيكون لاعباً مهماً جداً في «يورو 2020».

يذكر أن راموس عانى من الإصابات كثيراً هذا الموسم، ولم يكن بمقدوره الدفاع عن قميص ريال مدريد لفترات طويلة، بسبب هذه الإصابات، حيث لم يلعب سوى 20 مباراة في مختلف المسابقات، فضلاً عن إصابته بفيروس «كوفيد-19».