أوفر مارس: فان دي بيك باقٍ مع «الشياطين الحمر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

استبعد الهولندي الأسطورة مارك أوفر مارس «48 عاماً» مدير كرة القدم بنادي أياكس أمستردام، إمكانية عودة نجم الفريق السابق داني فان دي بيك إلى هولندا مرة أخرى، بسبب الصعوبات التي يواجهها في مانشستر يونايتد، من حيث بطء التأقلم، وعدم المشاركة في المباريات، منذ وصوله في صيف العام الماضي إلى قلعة «أولد ترافورد».

وكان أوفر مارس يرد على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية حدوث عودة محتملة للاعب إلى ناديه السابق أياكس، مؤكداً فان دي بيك «24 عاماً» سيبقى في إنجلترا، وسيقاتل من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية لـ «الشياطين الحمر».

ولم يشارك دي بيك إلا في مباراتين فقط أساسياً في الدوري الإنجليزي، ولكن أوفرمارس قال في تصريحات لشبكة «إن أو إس»، إن اللاعب لن يرجع إلى أمستردام تحت أي ظرف، بل سيبقى مع «اليونايتد» في العام القادم، وسوف يبذل أقصى جهده، في محاولة لحجز مكان في الفريق، وسيكون من الخطأ أن يعود بمثل هذه السرعة.

وفي سياق متصل، قال نجم آخر من أساطير أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد، هو الحارس العملاق إدوين فان ديرسار الذي لعب لـ «الشياطين الحمر» من 2005 إلى 2011، إنه لا يرى سبباً وجيهاً لعودة دي بيك إلى هولندا، وأضاف في تصريحات لشبكة «إسبن»: من المؤكد إنني حزين عليه لأنه لا يلعب، ولكنني أرى أنه عندما وقع لمانشستر يونايتد، اختار الطريق الصحيح، وستأتيه الفرصة إن عاجلاً أو آجلاً، لأنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة وهو خريج أكاديمية أياكس، ولعب أساسياً في سن صغيرة، كما شارك فريقه السابق في دوري الأبطال الأوروبي، وأيضاً لعب أساسياً مع المنتخب البرتقالي.

وأضاف: المشكلة الحقيقية في تقديري هي أن مانشستر يونايتد غني جداً بنجوم خط وسطه الأكفاء «أكثر من 5 لاعبين»، وقليلاً ما تحدث إصابات بينهم، وهذا يزيد من صعوبة مشاركة دي بيك خاصة في مباريات «البريميرليج».