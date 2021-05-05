جوارديولا: سأكون سعيداً لو اعتزلت التدريب الآن!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ارتياحه الشديد، بعد تأهل «البلومون» إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه ذهاباً وإياباً «2-1و2- صفر» على باريس سان جيرمان، في نصف نهائي البطولة.

وقال جوارديولا في تصريحات خاصة لشبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت: كانت مباراة صعبة في شوطها الأول، بفضل تحركات ماركينوس وباريديس وفيراتي بين الخطوط لبناء الهجمات، مع وجود نيمار ودي ماريا اللذين ينطلقان بسرعة نحو الأمام، ولو شارك مبابي لازدادت الأمور صعوبة.

وأضاف: الوضع تغير تماماً في الشوط الثاني الذي كنا فيه الأفضل من جميع الوجوه، ونجحنا في الضغط العالي على دفاعات سان جيرمان، كما دافعنا جيداً جداً في الثلاثين متراً الأخيرة، وجاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة منظمة.

وقال جوارديولا: وصلنا إلى النهائي وهذا هو المهم، وهو يعني الكثير والكثير لهذا النادي، إنها مهمة صعبة جداً أن تلعب في مثل هذه البطولة وتواصل التألق فيها، مرت عشر سنوات على شراء أبوظبي للنادي، ومن وقتها لا تتوقف محاولات الوصول إلى المباراة النهائية لهذه البطولة، ولكن الأهم أن تشارك في مثل هذه البطولة كل عام، ونحن موجودون فيها دائماً وسعداء بذلك.

وأضاف: الأهم أيضاً بالنسبة لي. إنني فزت بثلاث بطولات دوري إنجليزي خلال 4 سنوات، وهذا يعني ثبات المستوى والاستمرارية والانتظام.

وبمنتهى التواضع والثقة، قال جوارديولا: لا يمكنني أن أطلب أكثر مما حققته خلال مسيرتي التدريبية، فزت مرتين بـ «الشامبيونزليج» ووصلت إلى نصف النهائي 9 مرات، وحتى لو انتهى مشواري واعتزلت التدريب اليوم، فسوف أكون في غاية السعادة.

واختتم تصريحاته بقوله: لا أستطيع أن أطلب شيئاً أكثر من ذلك، إنه أمر لا يصدق وفخور جداً بما قدمه اللاعبون، وبوصولنا إلى المباراة النهائية، وسعيد أيضاً من أجل جماهيرنا.