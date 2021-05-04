ماجد النفيعي رئيساً لـ«الأهلي» السعودي لمدة 4 سنوات

الرياض (د ب أ)

فاز ماجد النفيعي بمنصب رئيس النادي الأهلي السعودي لمدة 4 سنوات مُقبلة، باختيار الجمعية العمومية غير العادية التي جرت أمس الثلاثاء، ليخلف عبدالإله مؤمنة الرئيس السابق للنادي.

وتقدم مؤمنة باستقالته من منصبه بسبب سوء أوضاع النادي إداريًا وفنيًا خلال الفترة الأخيرة، وترتب على ذلك تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وأفاد الحساب الرسمي لصحيفة "الرياضية" السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء، بأن النفيعي أصبح رئيسًا للأهلي لمدة 4 سنوات مُقبلة.

وحصل النفيعي على أعلى عدد من الأصوات مستفيداً من دعم العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل.

وفاز النفيعي بمقعد الرئيس بعد منافسة شرسة مع زياد اليوسف المُرشح الثاني لرئاسة الأهلي.

وتضم قائمة النفيعي كلاً من بندر الدعجاني، ومحمد الديني، ورائد آل زمة، مازن ضيف الله، علمًا بأنه سيبدأ العمل مباشرة في مجلس إدارة النادي.

وسبق للنفيعي رئاسة الأهلي السعودي لفترة وجيزة بلغت 4 أشهر فقط في عام 2018، قبل أن يتقدم باستقالته، وهو رجل أعمال يدير عددًا من الشركات المختصة في مجال السياحة والفنادق.

وكشف الأهلي السعودي في وقت سابق عن القائمة النهائية للأعضاء الذهبيين للنادي، الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، والتي تصدرها الأمير منصور بن مشعل الذي يملك نحو 7 آلاف صوت.