جوارديولا على أبواب إنجاز مع "السيتي" عجز عنه في برشلونة

مراد المصري (دبي)

يقترب المدرب الإسباني بيب جوارديولا من تحقيق إنجاز مع مانشستر سيتي عجز عن تحقيقه مع برشلونة، رغم قيادته لحصد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته وهو الفوز باللقب القاري دون خسارة.

ويقف مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا على أبواب تحقيق إنجاز تاريخي، بالانضمام إلى قائمة حصرية من الأندية العريقة التي حققت لقب البطولة القارية دون خسارة طوال المشوار، ونجحت 10 أندية نجحت بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة في نفس الموسم، آخرها بايرن ميونيخ في الموسم الماضي الذي حقق 11 فوزاً في 11 مباراة.

أربعة فرق حققت الإنجاز في موسمين مختلفين، وهي ليفربول أعوام 1980 - 1981 و 1983 - 1984، وميلان 1988 - 1989 و1993 - 1994، وأياكس 1971 - 1972 و1994 - 1995 ومان يونايتد 1998 - 1999 و2007 - 2008. فيما حققت 6 فرق ذلك الإنجاز في موسم واحد إلى جانب بايرن ميونيخ العام الماضي كل منالإنتر 1963 - 1964 ونوتنجهام فورست 1978 - 1979 ورد ستار 1990 - 1991 ومارسيليا 1992 - 1993 وبرشلونة 2005 - 2006.

وتوج جوارديولا باللقب مع برشلونة في موسمي 2008 - 2009 و2010 - 2011، لكنه خسر مباراة في درب للقب، أمام شاختار في التتويج الأول وأمام أرسنال في التتويج الثاني. جوارديولا لم يتوج بلقب دوري الأبطال سوى مع برشلونة حيث لم تنجح محاولاته مع بايرن ميونيخ وهو يتطلع لكسر العقدة مع السيتي هذه المرة.