«السيتي» يتلاعب بأرقام «الأبطال» في ليلة «الصعود 42»

مراد المصري (دبي)

انضم مانشستر سيتي إلى القائمة الحصرية للأندية التي تمكنت من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا على مر تاريخه، وهو الذي يواصل تحطيم الأرقام تباعاً هذا الموسم بقيادة مدربه بيب جوارديولا، حيث أصبح الفريق رقم 42 الذي ينجح بالتأهل إلى المشهد الأخير، عقب إقصائه سان جيرمان من نصف نهائي المسابقة ليلة أمس في مواجهة خطفت الأضواء عالمياً.

وسيكون السيتي المملوك من قبل "أبوظبي" البطل رقم 23 في تاريخ المسابقة في حال تمكن من الفوز في النهائي، وهو الذي ينتظر الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني اليوم في لندن. وأكد السيتي هيمنته المطلقة أمام سان جيرمان الذي لم يعرف الخسارة أمامه في خمس مواجهات في المسابقات الأوروبيةو منها 4 في دوري أبطال أوروبا محققاً الفوز عليه 3 مرات مقابل تعادلين.

ويقدم السيتي موسم استثنائي في دوري الأبطال يترجمه بالأرقام المرعبة، بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل مرة واحدة سجل خلالها 25 هدفاً فيما استقبل 4 أهداف فقط. وحقق السيتي الفوز للمباراة السابعة على التوالي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة للفريق على مدار مشاركاته في المسابقة القارية.

لم يعرف السيتي الخسارة في 14 مباراة على التوالي على أرضه في دوري الأبطال في سلسلة حقق خلالها 13 انتصاراً وتعادل واحد منذ موسم 2018 - 2019.

السيتي هو ثالث فريق يصعد للنهائي للمرة الأولى في مسيرته، وذلك في ظاهرة تحدث للعام الثالث على التوالي في المسابقة، بعد توتنهام 2019 وسان جيرمان 2018.

ويتطلع السيتي أن يصبح أول بطل جديد ينضم لقائمة المتوجين بلقب دوري الأبطال، منذ فعلها مواطنه تشيلسي في عام 2012 وإعادة اللقب للخزائن الإنجليزية للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات.