لهذا السبب زيدان يرفع القبعة للاعبي الريال

لندن (رويترز)

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن قدرة فريقه على تجاوز الصعوبات تدهشه دائماً، مع سعي العملاق الإسباني لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة في آخر ست سنوات، عندما يقابل مضيفه تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء، حيث تعادل الفريقان 1-1 ذهاباً..وكان ريال مدريد أكثر ناد ضربته الإصابات في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه نجح في العودة للسباق على لقب الدوري، كما بلغ الدور قبل النهائي في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في غياب العديد من لاعبيه المؤثرين. وقال زيدان في مؤتمر صحفي افتراضي قبل المواجهة الحاسمة في ستامفورد بريدج: واجهنا الكثير من الصعوبات لكني أرفع القبعة للاعبين. وأضاف زيدان: أكثر ما يعجبني في هذا الفريق شخصيته التي تظهر وقت الأزمات، إنهم الأفضل في نظري، وصلنا إلى مرحلة نستحقها وكنا نخطط لها. وواجه ريال مدريد أحدث إصابة حين استبعد قلب الدفاع رفائيل فاران من التشكيلة، بسبب مشكلة في الفخذ لينضم إلى قائمة طويلة من المدافعين المصابين من بينهم داني كاربخال ولوكاس فازكيز. لكن زيدان حصل على دفعة معنوية بعودة القائد سيرجيو راموس، الذي سيظهر في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال لتاسع مرة، بعد تعافيه من الإصابة، إضافة إلى الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي ولاعب الوسط القادم من أوروجواي فيدريكو بالبيردي. ويمكنه أيضاً الاعتماد أخيراً بشكل كامل على إيدين هازارد، الذي قدم أداءً جيداً في الفوز يوم السبت 2-صفر على أوساسونا، وقد يشارك أساسياً في ملعب قضى فيه سبع سنوات قبل الانتقال من تشيلسي إلى ريال في 2019. وقال زيدان عن اللاعب البلجيكي الذي طاردته سلسلة من الإصابات الطويلة خلال موسمين مع ريال مدريد: إنه في حالة جيدة حالياً وأثق أنه سيساعدنا كثيراً، سيكشف عن قدراته ومهاراته. وأضاف لاعب الوسط توني كروس: تحسنت حالة إيدين كثيراً واقترب من مستواه المرتفع السابق، يمكنه مساعدتنا في مباراة مثل هذه، سيكون في كامل تركيزه لأنه شارك قليلاً هذا الموسم لكنه يشكل خطورة دائماً.