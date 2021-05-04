«دورينا» يحتفل بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الجولة 24 من «دورينا» مبادرة جديدة، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني والذي صادف يوم 19 رمضان، حيث اهتمت الرابطة بإبراز المبادرة في أبهى صورة وخلال مباريات الجولة. وأكد عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يعد تخليداً لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسالة وفاء لقائد وأب جميع الإماراتيين، أفنى عمره في بناء الوطن، ووضع الأسس التي نعيشها الآن، في واحة الأمن والازدهار.

وقال الجنيبي: ونحن نستذكر «زايد الخير» في هذا اليوم، فإننا نسير على خطى الوالد المؤسس في كل يوم في حياتنا، وبرؤية القيادة الرشيدة نواصل الإخلاص والعمل من أجل نهضة هذا الوطن، الذي يتبوأ الريادة في الأمن والتعايش والتطور في جميع المجالات.

وأضاف: ما نحصده اليوم من ثمار نهضة الرياضة الإماراتية، وكرة القدم على وجه التحديد، إنما تحقق بفضل القائد المؤسس، طيب الله ثراه.

وشهد الأسبوع الجاري أيضاً مبادرة إضافية، هدفها المشاركة في مبادرة الـ100 مليون وجبة، الصادرة عن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحثت الرابطة الأندية واللاعبين، بالإضافة للجماهير للمشاركة في دعم تلك المبادرة والتبرع لصالحها، كما حرصت على نشر صور اللاعبين الذين أعلنوا دعم المبادرة وأبرزهم علي مبخوت مهاجم الجزيرة، وخالد عيسى حارس العين، وليما مهاجم الوصل.