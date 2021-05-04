دوري الخليج العربي: «النقطة» تشعل السباق بين 9 متنافسين!

معتصم عبدالله (دبي)

فصلت نقطة واحدة ما بين 9 متنافسين على مراكز ترتيب جدول دوري الخليج العربي، العائد إلى الواجهة بإقامة 6 مباريات دفعة واحدة ضمن الجولة 24، لتزيد من درجة الإثارة في الصراع المحتدم على القمة بين الجزيرة وبني ياس، مروراً بسباق تحسين المراكز في المنطقة الدافئة، وصولاً إلى سباق المنافسة على البقاء في القاع.

وأبقى تعادل الجزيرة أمام مضيفه عجمان 3-3، وبني ياس أمام ضيفه شباب الأهلي، على فارق النقطة ما بين «فخر أبوظبي» المتصدر بـ 51 و«السماوي»، صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، في الوقت الذي بقى تراجع فيه «الفرسان» إلى المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة خلف النصر المتقدم إلى المركز الرابع بالتساوي مع الشارقة.

وامتدت إثارة «سباق النقطة» إلى المنطقة الدافئة في وسط الترتيب، بعدما فصلت بين اتحاد كلباء السابع برصيد 36 بعد تعادله مع العين 1-1، والوحدة الثامن برصيد 35، والغائب عن الجولة بداعي تأجيل مباراته أمام الفجيرة، والوصل التاسع برصيد 34 نقطة بعد تعثره بالخسارة على ملعبه أمام خورفكان 1-2.

ووصلت إثارة «النقطة» إلى صراع القاع، بعدما فك عجمان صاحب المركز الـ 12، شراكته مع الفجيرة الغائب عن مواجهات الجولة على رصيد النقاط، بعدما رفع «البرتقالي» رصيده إلى 15 مقابل 14 لـ«الذئاب»، في أعقاب تعادله أمام الجزيرة المتصدر 3-3.