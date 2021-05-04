تشيلسي يقيس نبض الجماهير بـ3 ممثلين

لندن (رويترز)

أعلن تشيلسي الإنجليزي أن اجتماعات مجلس الإدارة ستضم ممثلين عن الجماهير اعتباراً من أول يوليو، وذلك بعدما واجه تشيلسي انتقادات شديدة من أنصاره لدوره في محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي.

وانسحب النادي من المشروع بعد 48 ساعة فقط من إعلان انطلاق البطولة الجديدة. وقال تشيلسي إن ثلاثة ممثلين عن الجماهير سيتم اختيارهم بالانتخاب سيحضرون الاجتماعات لضمان معرفة نبض الجماهير، قبل أي قرار يتخذه النادي مستقبلاً.

وأضاف النادي في بيان: سيتشاور النادي الآن مع روابط المشجعين والعديد من مجموعات الدعم غير الرسمية لمناقشة العملية المقترحة لاختيار المستشارين الثلاثة الممثلين للجماهير. وأكد تشيلسي أن ممثلي الجماهير لن يتمتعوا بأي حقوق للتصويت ولن يشاركوا في أي اجتماع يتعلق باللاعبين والموظفين والأكاديمية والأمور ذات الصلة.