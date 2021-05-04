مرتنز تُسقط هاليب من الدور الثالث في مدريد

مدريد (أ ف ب)

بدأ الروسي أندري روبليف المصنف سابعاً عالمياً مشواره في دورة مدريد، ثالثة دورات الألف نقطة للماسترز، متعثراً بعدما عانى لتخطي الدور الثاني بفوزه الثلاثاء على الأميركي تومي بول الـ58 عالمياً 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

وعلى غرار المصنفين السبعة الأوائل الآخرين، وعلى رأسهم الإسباني رافايل نادال والروسي الآخر دانييل مدفيديف، أعفي روبليف من الدور الأول كمصنف سادس في الدورة لكن البداية لم تكن مشجعة بالنسبة للاعب الذي أقصى نادال من ربع نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز منتصف أبريل، إذ احتاج إلى ساعتين و20 دقيقة لحجز بطاقته إلى الدور الثالث.

وكان الروسي قريباً جداً من وداع الدورة التي توج بلقبها الأخير عام 2019 الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب عن النسخة الحالية، بعدما حصل بول على فرصة التقدم 5-3 في المجموعة الثالثة قبل أن يفرط بها. وبدا روبليف أنه في طريقه لفرض سطوته على المباراة حين تقدم في المجموعة الأولى 4-2، لكن منافسه الأميركي عاد من بعيد وجرّه إلى شوط فاصل انتهى لصالحه بعد فوزه بست نقاط متتالية.

ورأى الروسي بعد اللقاء الصعب أنه من المهم الفوز عندما لا تقدم أفضل مستوى لك وعندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح. بالتالي، كان من المهم الفوز بهذه المباراة لكي أحظى بثقة أكبر. أنا سعيد لتمكني من قلب الأمور. ووصل روبليف إلى الدور ربع النهائي على الأقل في جميع الدورات الثماني السابقة التي خاضها هذا الموسم.

ويلتقي روبليف في الدور الثالث الفائز من الأميركي جون إيسنر ومباراة الدور الأول بين الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت التاسع والإيطالي ماركو تشيكيناتو الصاعد من التصفيات.

وبلغ الإيطالي الشاب يانيك سينر الدور الثاني من دون أن يكمل مباراته مع الأرجنتيني غيدو بيا الذي خسر المجموعة الأولى 2-6، ثم اتخذ قرار الانسحاب والتعادل سيد الموقف في الثانية 4-4 بسبب إصابة في ساقه اليمنى. ويلتقي ابن الـ19 عاماً الذي بلغ أعلى تصنيف في مسيرته (18)، نتيجة وصوله أوائل أبريل إلى نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز ثم بعدها إلى نصف نهائي دورة برشلونة، في الدور الثاني الأسترالي أليكسي بوبيرين الذي تغلب بدوره على الألماني يان-لينارد شتروف 6-3 و7-6 (7-4). ما بلغ الدور الثاني الياباني كي نيشيكوري بفوزه على الروسي كارين خاتشانوف 6-7 (6-8) و6-2 و6-2، والنروجي كاسبر رود بعد إقصائه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الخامس عشر بالفوز عليه 6-1 و6-4.

وانتهى مشوار الكندي الآخر دينيس شابوفالوف الحادي عشر عند الدور الثاني، على يد الكازخستاني ألسكندر بوبليك بالخسارة أمامه 4-6 ة7-5 و4-6، فيما بلغ الإيطالي ماتيو بيرتيني العاشر الدور الثالث بفوزه على مواطنه فابيو فونييني 6-3 و6-4. وفي دورة السيدات الألف (دبليو تي ايه 1000)، انتهى مشوار الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة وبطلة عامي 2016 و2017 عند الدور الثالث، بخسارتها أمام البلجيكية إيليز مرتنز الثالثة عشرة 6-4 و5-7 و5-7.

وبعدما تخطت الدورين الأولين من دون أن تخسر أي مجموعة، انحنت هاليب الثلاثاء في مباراة عجزت خلالها كل من اللاعبتين عن التمسك بإرسالها ما أدى إلى كسر إرسال بعضهما في 15 شوطاً بالمجمل. وكانت مواجهة الثلاثاء الخامسة بين هاليب التي خسرت نهائي النسخة الماضية عام 2019 (ألغيت نسخة 2020) أمام الهولندية كيكي برتنز، ومرتنز وقد حققت الأخيرة فوزها الثاني على بطلة رولان جاروس 2018 وويمبلدون 2019 مقابل ثلاث هزائم، حارمة الرومانية من مواصلة مسعاها للقب أول هذا العام وثالث في مدريد.

وتلتقي مرتنز في الدور ربع النهائي البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة خامسة في الدورة والسابعة عالمياً، والتي تغلبت بدورها على الأميركية جيسيكا بيجولا بسهولة 6-1 و6-2 في مباراة استغرقت 52 دقيقة فقط.