السعودية تستهدف «الحوكمة الرياضية» بـ13 شركة استثمارية

الرياض (د ب أ)

منحت وزارة الرياضة السعودية خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى مايو الحالي، الموافقة لـ 13 ناديًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين لتأسيس شركات استثمارية، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة.

وحصلت أندية الهلال والاتحاد والفيصلي والنصر والأهلي والوحدة والقادسية والشباب وأبها والفتح والاتفاق والتعاون والباطن، على الموافقة للبدء في إنشاء الشركات وفق الإجراءات النظامية والقانونية، بهدف تأسيس هذه الكيانات. وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها، لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة السعودية، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.

وتشترط وزارة الرياضة قبل الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، تشكيل لجنة استثمار بالنادي، بالإضافة إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، بجانب تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي.

وتكمن استفادة الأندية من الشركات الاستثمارية في تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز من موارد النادي واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات. كما تتضمن الاستفادة المشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية بجانب تأسيس كيان استثماري لحوكمة العملية الاستثمارية وإدارة الموارد وأيضا تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار.

وبموجب اتفاقية تأسيس الشركات الاستثمارية أيضاً، فإن الأندية تملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين وإدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية، وتحصيل الإيرادات وسداد النفقات المرتبطة بها وأيضا إنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين.