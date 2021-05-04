بيرهوف: فليك سيكون مدرباً ممتازاً لــ«المانشافت»

فرانكفورت (د ب أ)

أعرب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده أن هانسي فليك، المنتظر رحيله عن تدريب فريق بايرن ميونيخ، يعد أفضل مرشح لخلافة يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

وقال بيرهوف في تدوينة صوتية لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء: يمكنكم قول ذلك، الآن الطريق مفتوح للتحدث معه، أنا أعرفه، وهانسي سيكون مدرباً وطنياً ممتازاً.

وأضاف بيرهوف إنه من الجيد ألا يتأخر حسم الأمور، مشيراً إلى أنه يأمل في اتخاذ القرار بشأن المدرب المقبل للمنتخب قبل أن يخوض الفريق آخر بطولة له تحت قيادة لوف، وهي بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

وقال بيرهوف: الآن لدي معلومات تفيد بأنه يمكننا التحدث مع هانزي، وقبل كل شيء، أنا سعيد بأن هذا الخيار متاح. وكان فليك، المدرب المساعد السابق ليواخيم لوف في المنتخب الألماني، قد طالب بالسماح له بالرحيل عن تدريب بايرن ميونيخ قبل نهاية عقده، وقد أعلن النادي موافقته قبل أيام وكشف أن جوليان ناجلسمان المدرب الحالي للايبزيج سيكون المدرب المقبل لبايرن ميونيخ.

وسيرحل يواخيم لوف عن تدريب المنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية، وذلك في نهاية 15 عاماً تولى فيها المهمة وشهدت تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم 2014.