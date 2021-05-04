تقرير المحلفين: أتكينسون توفى نتيجة الركل والصعق من الشرطة

لندن (د ب أ)

جرت اليوم الثلاثاء جلسة استماع لهيئة المحلفين في قضية مقتل داليان أتكينسون لاعب أستون فيلا الإنجليزي سابقاً، وجاء فيها أن اللاعب السابق تعرض للصعق ثلاث مرات مع الركل في رأسه مرتين على الأقل من قبل رجل شرطة "غاضب".

وعلمت هيئة المحلفين في محكمة برمنجهام كراون بأن بنجامين مونك الشرطي في ويست مرسيا، نفى ارتكاب تهمة القتل والقتل غير العمد بحق أتكينسون «48 عاماً» الذي سبق له اللعب في إيبسويتش تاون وشيفيلد وينزداي.

وبعد ثلاثة أعوام من مقتل أتكينسون عام 2016 في تيلفورد بمدينة شروبشاير، جرى توجيه اتهامات إلى مونك الضابط البالغ من العمر 42 عاماً.

وفي افتتاح الجلسة اليوم الثلاثاء قالت ممثلة الإدعاء ألكسندرا هيلي، أن اللاعب السابق تعرض للصعق لمدة 33 ثانية أي ستة أضعاف أكثر من الوقت المسموح به وهو خمس ثوان. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) قالت هيلي للمحكمة أن اتكينسون، الذي كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة من بينها الفشل الكلوي، تحرك باتجاه الضباط بعد استدعائهم في بلاغ بحدوث إزعاج في تيلفورد حوالي الساعة الواحدة ونصف صباحاً.

وبعد صعقه للمرة الثالثة بواسطة مونك، تعرض اتكينسون لعجز عضلي عصبي قبل أن يسقط على قارعة الطريق. وتواجه ماري الين بيتلي سميث «31 عاماً» زميلة مونك أيضاً اتهامات تتعلق بالاعتداء.