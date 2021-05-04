الوحدة يمدد عقد عبد الله حمد حتى 2026

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مدد نادي الوحدة عقد لاعبه الشاب عبد الله حمد المنهالي، البالغ من العمر 19 عاماً، حتى عام 2026، بمقر معسكر الفريق في دبي، وبحضور عامر الصيعري عضو مجلس إدارة النادي وعبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول.

ويعد عبد الله حمد أحد المواهب الشابة، التي قدمها للفريق الأول الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب فريق 21 سنة بالنادي، عندما تولى المهمة مؤقتاً بالجولة 21 من دوري الخليج العربي، عندما دفع باللاعب أساسياً أمام الظفرة وأحرز هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز الوحدة بثلاثية، ثم عاد وأشركه في «ديربي» العاصمة أمام الجزيرة بالجولة 22.

وحافظ الهولندي تين كات على اللاعب ضمن التشكيلة ودفع به أمام اتحاد كلباء أيضاً، قبل أن يختاره ضمن بعثة الفريق التي شاركت في مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا وخاض خلالها عبد الله حمد 4 مباريات من أصل 6 في المجموعة، وكانت له بصمة في تأهل «العنابي» إلى ثمن نهائي البطولة كأفضل أصحاب المركز الثاني.