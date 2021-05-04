وقفة احتجاجية لمشجعي النجم الساحلي بسبب سوء النتائج

تونس (د ب أ)

نظمت مجموعات من مشجعي فريق النجم الساحلي التونسي اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي في مدينة سوسة، بسبب تراجع أداء الفريق ونتائجه.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد يوم واحد من إصدار روابط لمشجعي النجم بياناً مشتركاً عرضوا فيها مطالبهم على إدارة النادي، ومن بينها التدقيق في ديون النادي واعتبار نفقات رئيس النادي رضا شرف الدين على الجمعية هبات وليس ديون، كما يطالبون بتنظيم جلسة عامة استثنائية. وهدد المشجعون في البيان بالاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية بدءًا من اليوم لحين تحقيق مطالبهم.

وخسر النجم لقب الدوري التونسي لصالح الترجي الذي حصد اللقب للموسم الخامس على التوالي كما خرج من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.